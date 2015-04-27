《台湾重要政经日程》--4月27日

=====================今日重要政经消息============================== 4/27(一) --09:00 立法院财政委员会邀财政部长备询。 --10:00 中央大学台经中心发布4月消费者信心指数调查报告。 --16:00 国发会3月景气灯号。 ===================================================================== 4/28(二) --12:00 永丰投信举行记者会。 --14:00 友达 第一季投资人说明会。 --15:00 宏达电 投资人说明会。 --16:00 可成 投资人说明会。 4/30(四) --08:30 台湾第一季GDP概估值。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 5/3(日) --第十届两岸经贸文化论坛。 5/4(一) --10:00 汇丰公布台湾4月采购经理人指数(PMI)。 5/5(二) --08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月为年减0.61%。 --16:10 央行公布4月底外汇存底，上月底4,146.89亿美元。 5/8(五) --16:00 财政部公布4月进出口数据，上月出口金额年跌8.9%。 5/12(二) --12:30 央行代财政部标售发行104/8期公债，目标金额300亿台币，天期为30年期，5月15日(周五)发行 。 5/20(三) --16:10 台湾央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差191.8亿美元。 --16:00 台湾经济部公布4月外销订单，上月年增1.3%。 5/22(五) --08:30 台湾主计总处公布4月季调失业率，上月为3.75%。 5/25(一) --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行 。 --16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率，上月年增6.49%。 *--16:10 央行公布4月M2年增率，上月为年增6.57%。 6/9(二) --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/23(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行 。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 ------------------------------------------------------------------ 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)