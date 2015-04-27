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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 08:49 BJT

我的钢铁网：4月24日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自4月24日的我的钢铁网：

Mysteel当周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9,716万吨，环比上周五统计数据降42万吨；同口径库存9,340万吨；其中澳矿5,038万吨，巴西1,648万吨，贸易矿3,120万吨，球团299万吨，精粉369万吨，块矿1,190万吨。

Mysteel当周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,176万吨，环比上周增1.8%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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