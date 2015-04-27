《交易视点》台债应留意10年券是否出现换券卖压--元大宝来证

路透台北4月27日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，上周五美国晚间公布扣除飞机的非国防资本财订单较上月下滑0.5%，促使美国公债殖利率持稳在盘整区间，加上希腊债务问题也使得风险品质较高的美国公债获得避险买盘。终场美国指标10年期公债 收在1.9170%，与前一交易日殖利率下跌3.0基点。

本周市场关注焦点在28-29日晚间将举行的FOMC会议及美国Q1GDP数据，在三月FOMC会议之后，公布了一连串令人较不满意的经济数据，预期FOMC将维持与上次货币政策声明类似的基调，加上希腊债务协商尚未有明显结果出炉，对美国的较他国利率高的避险公债买盘得以支撑公债殖利率，而台湾公债殖利率也将随美债走势来反应，但需留意10年券是否开始出现换券操作买压，预期五年券104/6期 成交区间在0.97%~1.07%，十年券104/5期 成交区间在1.50%~1.60%。 (完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)