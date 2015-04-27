永安期货：中国期指多头主力出现分歧

以下内容节选自4月27日的《期货日报》：

上周股指期货三个品种走势分化，沪深300期指、中证500期指主力合约周度分别上涨2.67%和7.33%，上证50期指主力合约周度下跌0.65%。这说明近期市场主要受中小盘股提振，蓝筹股表现欠佳。量能方面，上周五三个品种总持仓量较上日增加3144手至26.41万手。增量资金主要集中在沪深300期指和中证500期指上，上证50期指总持仓减少3686手。基差方面，IF和IH合约已经全面转为升水，IC前三个合约贴水幅度也有所好转，但是IC1512合约贴水扩大至380点。中证500期指涨幅较大与其一直处于贴水状态有关，并不能说明市场对中小盘走势预期相对乐观。

主力持仓方面，沪深300期指IF1505、1506、1509三个合约多空均增持，前20名主力席位多单分别增持4656手、1538手和293手，均大于空单增加的3602手、1446手和81手。说明多头仍占据主动地位。上证50和中证500期指总净持仓分别为净空2031手和净多1625手。这说明主力套保资金更多集中在大盘股上。(完)

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