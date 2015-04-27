《交易视点》新券将上场且股市强升，不利台债走多--群益金鼎证券

路透台北4月27日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周五市场在台股挑战万点与美债利率小幅回落之间交战。五年券104/6期 接近1.03%见到大型金融机构明显买进下无法突破，收于平盘上方。近期美债对利空反应较明显，利率缓步走升，加上台股表现强劲，以及五月初新的10年券筹码供应皆不利台债走多，短线保守以对。十年券104/5期 区间预估在1.54-1.58%，五年券预估在1.0%-1.05%。