《交易视点》新券将上场且股市强升，不利台债走多--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月27日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周五市场在台股挑战万点与美债利率小幅回落之间交战。五年券104/6期 接近1.03%见到大型金融机构明显买进下无法突破，收于平盘上方。近期美债对利空反应较明显，利率缓步走升，加上台股表现强劲，以及五月初新的10年券筹码供应皆不利台债走多，短线保守以对。十年券104/5期 区间预估在1.54-1.58%，五年券预估在1.0%-1.05%。
IRS市场三年成交1.08%，五年成交1.285-1.29%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。