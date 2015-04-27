万达期货：上期有色金属指数偏弱运行，基本金属品种走势分化

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月27日的《期货日报》：
上周，基本金属市场表现偏弱，品种走势分化严重。上期有色金属指数连续四周维持窄幅振荡，上周最高至2538.4，最低至2462.3，站上10日均线上方，成交量较前一周明显减半，周内下跌0.85%。
铜：伦铜周内下滑至5865美元/吨一线，跌幅最大超4.5%，成交持仓双双下降。沪铜表现明显滞涨抗跌，盘初高位仅44200元/吨，随后回落至43000元/吨关口下方，上方均线粘连压力剧增，44000元/吨关口附近抛盘明显增加，跌幅2%。周内完成主力换月，但夜盘活跃度明显下降。
铝：上周国内调整部分铝加工材的出口关税至零关税令国内外铝价走势背离，伦铝供应过剩的担忧重燃，加上美国房屋、首申等数据皆不及预期，市场人气受压明显，伦铝自高位1825美元/吨一线回落，回归弱势。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。