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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 08:52 BJT

万达期货：上期有色金属指数偏弱运行，基本金属品种走势分化

以下内容节选自4月27日的《期货日报》：

上周，基本金属市场表现偏弱，品种走势分化严重。上期有色金属指数连续四周维持窄幅振荡，上周最高至2538.4，最低至2462.3，站上10日均线上方，成交量较前一周明显减半，周内下跌0.85%。

　　铜：伦铜周内下滑至5865美元/吨一线，跌幅最大超4.5%，成交持仓双双下降。沪铜表现明显滞涨抗跌，盘初高位仅44200元/吨，随后回落至43000元/吨关口下方，上方均线粘连压力剧增，44000元/吨关口附近抛盘明显增加，跌幅2%。周内完成主力换月，但夜盘活跃度明显下降。

　　铝：上周国内调整部分铝加工材的出口关税至零关税令国内外铝价走势背离，伦铝供应过剩的担忧重燃，加上美国房屋、首申等数据皆不及预期，市场人气受压明显，伦铝自高位1825美元/吨一线回落，回归弱势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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