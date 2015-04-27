永安期货：郑商所易盛农期指数短期存在回调风险

以下内容节选自4月27日的《期货日报》：

受基本面利多因素支撑，上周农期指数表现不俗，一度突破1100整数关口，创出9个月以来的高位1104.34点。随后指数于盘中承压大幅下跌，但在接下来的交易日内跳涨，收复大部分跌幅。截至4月24日收盘，指数报收于1098.44点，周涨幅为0.84%。

本轮上涨领头羊当数郑糖，即便进口政策放松的传言曾令郑糖大幅回调，但很快重拾涨势。目前糖厂库存处于低位，在进口管控的情况下，郑糖易涨难跌，长期上涨趋势观点不变。短期关注云南糖会，预期利多糖价，中长期关注进口政策。(完)

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