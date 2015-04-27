永安期货：郑商所易盛农期指数短期存在回调风险

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月27日的《期货日报》：
受基本面利多因素支撑，上周农期指数表现不俗，一度突破1100整数关口，创出9个月以来的高位1104.34点。随后指数于盘中承压大幅下跌，但在接下来的交易日内跳涨，收复大部分跌幅。截至4月24日收盘，指数报收于1098.44点，周涨幅为0.84%。
本轮上涨领头羊当数郑糖，即便进口政策放松的传言曾令郑糖大幅回调，但很快重拾涨势。目前糖厂库存处于低位，在进口管控的情况下，郑糖易涨难跌，长期上涨趋势观点不变。短期关注云南糖会，预期利多糖价，中长期关注进口政策。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。