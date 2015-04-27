港报财经评论：优质平价股，季绩中筛选--经济日报4月25日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
优质平价股，季绩中筛选/林瑞芬 大市昨成交1,674亿港元。恒指收28,060，升0.8%，阻力未言强势突破。国指受制15,000，昨收14,488，升0.07%。受制之阻力一日未破，争持之局在。上证昨跌0.5%至4,393，创业板指数升1.06%至2,734。中证监昨早急澄清暂没有打算出招挤资本市场的局部泡沫，但在此敏感时间中国内地有流言，也反映市场人士神经开始紧张，不排除有关监管也借此测温市场，寄望投资者先自律降温炒风。已连续翻高波的创业板股份（预测PE现近115倍），相当超买，需要当局出手或是让市场自然调节，还算不定。惟花无百日红，市无日日升，此际投资者确是需要遏抑一下亢奋激情。 A股的调整步伐似乎愈来愈近，上证在4,500前或需要抖气一番，在4,000左右水平筑平台整固，再为下次闯关5,000作好准备较理想。中国内地知名财经博主李大霄最近提出中、小型股份现况相对高风险，据其统计现在的市场，44.89%的股票大于100倍PE，一半以上股票高于86.64倍，70%以上股票高于52.58，70%的股票估值水准已超48.6港元中石油。由此，较为看好以下股票：国指、恒指、上证50、沪深300成分股、港股、B股里面比A股低估的优质股，估值胜在未到天花板水准。 香港金管局自4月9日以来对外汇市场进行了多次干预，向市场注入港元流动性。周一至周四，港股通的每日额度使用率在攀升，分别为3.32%、9.24%、22.68%及43.48%，周五，使用率为90.32%，启示中、外资意谋加速入场港股，或为减投资中国内地股市风险而来，增持估值相对较廉的港股，这寄望可增加港股上升的持久力。港股下周三结算，好淡双方将以28,000为决胜负之据点，破之好世界，挑战29,000；受制之，底线以保历加通道中轴作参考，其上波动，要等下一回合5月再较高低，昨收28,060。国指而言，受制15,000，短线忌失守14,000，不然以探试保历加通道中轴13,570左右作底线，昨收14,488。国企陆续公布首季业绩，无疑三大航企最有惊喜，1月以来看好的中兴通讯 也不弱，首季纯利8.83亿人民币（按年升42%），昨逆市而攀5.6%至24.7港元，花旗将其目标价由20港元上调至27港元，瑞信则将目标由27.5港元上调至28港元。(B06)
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淡季不淡，中兴望30元/余少文 大市一如预期震荡未减，国企指数短期支持位14,000点，至于中兴通讯 首季盈利增长逾40%，加上大行力撑，有望上试30港元。中国内地股市昨日反覆偏淡，上证综合指数一度跌96点，低见4,318点，最后跌20点，收报4,393点，拖累国企指数一度跌350点，低见14,127点，全日微升10点，收报14,488点，成交额300亿港元，只有41%成一主板H股可以随大市上升；而红筹指数升1点，收报5,520点，成交额108亿港元。 中国内地传出多个部门因应股市出现局部泡沫，建议提高印花税、恢复资本利得税、要求控制杠杆风险等，尽管中国证监会指相关传言是虚假信息，指这是扰乱证券市场运作秩序。一度令A股止跌回稳，可惜A股中段再跌，也令港股出现过山车走势，或印证大市升至高位出现震荡的看法，现阶段持盈保泰最重要。不管后市升或跌，国指目前在14,000点至15,000点区间上落，升破15,000点可以上试16,000点，相反跌穿14,000点，20天平均线是首个支持位，然后是4月9日的上升裂口13,398点至13,588点，最后便是13,000点。大市如属牛市，相信调整幅度不会太大，调整至13,500点，也是裂口区内。 至于模拟组合持有的中兴，今年首季收入只升10%至210亿人民币，但盈利则升42%至8.8亿人民币，如没有记错，应该是历来最赚钱的第一季。而业绩亦显示，首季营业成本同比一样升10%，但投资收益急升11倍至2.7亿人民币，以及公允价值由去年首季亏损3亿人民币到今年首季赚5,400万人民币，是首季业绩急升的原因所在。证券商指中兴中国内地业务毛利率按年升1.8%，相信是反映中国内地4GLTE资本开支增加，包括中国移动 已开始扩4G网络容量，加上海外合同毛利率亦有增长，故部分券商向上修订中兴今年盈利预测。如按彭博预测，中兴今年盈利可升至33亿人民币，同比增长27%，每股盈利约0.98人民币，但中兴过去业绩显示，第一季和第三季是淡季，淡季不淡，或可反映其今年业绩或有惊喜，至少高于市场预期。唯一令人失望，是券商预期中兴明年盈利增长或只有15%，增速预测放缓，或会成为部分大户沽货的藉口。(B05)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。