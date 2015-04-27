港报财经评论：优质平价股，季绩中筛选--经济日报4月25日

优质平价股，季绩中筛选/林瑞芬 大市昨成交1,674亿港元。恒指收28,060，升0.8%，阻力未言强势突破。国指受制15,000，昨收14,488，升0.07%。受制之阻力一日未破，争持之局在。上证昨跌0.5%至4,393，创业板指数升1.06%至2,734。中证监昨早急澄清暂没有打算出招挤资本市场的局部泡沫，但在此敏感时间中国内地有流言，也反映市场人士神经开始紧张，不排除有关监管也借此测温市场，寄望投资者先自律降温炒风。已连续翻高波的创业板股份（预测PE现近115倍），相当超买，需要当局出手或是让市场自然调节，还算不定。惟花无百日红，市无日日升，此际投资者确是需要遏抑一下亢奋激情。 A股的调整步伐似乎愈来愈近，上证在4,500前或需要抖气一番，在4,000左右水平筑平台整固，再为下次闯关5,000作好准备较理想。中国内地知名财经博主李大霄最近提出中、小型股份现况相对高风险，据其统计现在的市场，44.89%的股票大于100倍PE，一半以上股票高于86.64倍，70%以上股票高于52.58，70%的股票估值水准已超48.6港元中石油。由此，较为看好以下股票：国指、恒指、上证50、沪深300成分股、港股、B股里面比A股低估的优质股，估值胜在未到天花板水准。 香港金管局自4月9日以来对外汇市场进行了多次干预，向市场注入港元流动性。周一至周四，港股通的每日额度使用率在攀升，分别为3.32%、9.24%、22.68%及43.48%，周五，使用率为90.32%，启示中、外资意谋加速入场港股，或为减投资中国内地股市风险而来，增持估值相对较廉的港股，这寄望可增加港股上升的持久力。港股下周三结算，好淡双方将以28,000为决胜负之据点，破之好世界，挑战29,000；受制之，底线以保历加通道中轴作参考，其上波动，要等下一回合5月再较高低，昨收28,060。国指而言，受制15,000，短线忌失守14,000，不然以探试保历加通道中轴13,570左右作底线，昨收14,488。国企陆续公布首季业绩，无疑三大航企最有惊喜，1月以来看好的中兴通讯 也不弱，首季纯利8.83亿人民币（按年升42%），昨逆市而攀5.6%至24.7港元，花旗将其目标价由20港元上调至27港元，瑞信则将目标由27.5港元上调至28港元。(B06)