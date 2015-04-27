港报财经评论：集资任务未完A股牛难“被”打残--信报4月27日

集资任务未完A股牛难“被”打残/习广思

上周五中国A股及港股均经历了一场小型震仓，沪深A股一度急跌2%，尾市回稳，恒指也一度跌了逾200点，收市却在A股回稳及汇控 急升带动下倒升逾200点。A股的小震仓来自市场广泛流传的“周五恐慌”，市场有说法是“央妈”与中证监正上演一个托市、一个压市的好戏，在A股大牛市过程不停做调控者角色。据报道，上周有微信传言称，多部门联合开会，认为股市已出现局部泡沫，建议提高印花税、恢复资本利得税，要求控制杠杆风险等，其后被证监会否认，称传言为虚假消息。

不过，真的消息是中证监新闻发言人张晓军上周五表示，为进一步发挥资本市场促进企业重组的作用，加大并购重组融资力度，提升资本市场服务实体经济的能力，证监会对《上市公司重大资产重组管理办法》作出了相应修订。修订的主要内容包括扩大募集配套资金比例，容许上市公司发行股份购买资产，将募集配套资金比例从25%扩大至不超过拟购买资产交易价格的100%。根据原先规定，上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的比例，不能超过交易总金额25%。上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金超过100%的，一并由发行审核委员会予以审核。作这样的调整，主要是便利企业报审募集配套资金，过去对配套资金超过25%的，需由发行审核委员会过目，现在由并购重组审核委员会一并审核。

以上消息主要是鼓励国企重组购并，作为国企改革的重要一环，是需要大量市场资金并购交易，某程度上，有关消息利好一些长期业绩不振及需要重组的老牌国企；不过，大量市场资金将被“圈钱”活动抽走，一些估值高昂的民企国企股则属不利。正如多次说过，A股根本不用怕升得过火、只升不跌，中国政府搞一场大龙凤谷起股市，就是要用股市去服务国企集资活动，当股票供应大增，又何愁股市只升不跌？钞票可以印，其实股票印得更容易更方便！(B02)

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顺势入市，不要畏高 /苏子

目前，不论美股、欧股，以至中港股市均见牛气冲天的现象，这个升得令一众大看淡的投资者淡友也目瞪口呆的大牛市，仍未有任何丝毫见顶的迹象，至于后来居上的中港股市，其升势更可以锐不可当来形容。因此，目前任何逆势而行的策略，只要未能在短线调整时见好即收，又或在损失不深时果断壮士断臂的话，最终结果只会导致输身家收场。要股市出现逆转性的暴挫，首要条件便是股市内的资金链要断裂，并触发大规模斩仓情况，最后导致出现负财富效应的情况及产生恶劣骨牌效应。但目前美国仍未正式进入加息周期，而其他牛气冲天的地方，她们的央行不是在减息便是正在QE中。

换言之，市场上只有天文数字的便宜资金，却看不见有资金链断裂的情况出现。在此大前提下，盲目猜测股市何时见顶实属不智，因此，投资者可以做的，看来只好顺着已经形成的上升大趋势入市，即不要存有畏高症，一起参与这场股市大盛宴。当然，最重要是不能借尽孖展，必须做好风险管理措施。对于那些不贴市的投资者而言，大可买入沪深300指数的ETF，以避开选错股票的风险，同时又可受惠于目前仍未有结束迹象的全球大牛市，以及“深港通”有机会落实，令深圳股市更加火热的利好因素。

至于要令全球股市出现大幅回落的最有力理据，相信便是市场对美国联储局提前在6月份宣布加息！但从目前美国10年期债息乏力升回2厘关口以上，美汇指数上周五成功跌破本月6日开始形成的三角形底部支持收市，令100心理关口附近呈现的双顶不利形态有机会获得确认，再配合美元兑日圆在上周五跌破100天平均线支持（119.30）收市，令本周进一步跌至20天保历加通道底部支持位（118.70）以下，并继续往下寻底的机会大增来看，相信市场已失去兴趣炒作联储局提前加息了，而这种氛围有利股市可以更上层楼，出现大幅回落的可能性亦因此下降。(B13)

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