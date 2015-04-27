宝城期货：多重利好助沪胶做多信心恢复，将迎来一轮上涨行情

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月27日的《期货日报》：
尽管沪胶期货仍要经受中国弱需的“病痛”折磨，但随着央行强化降准力度，充裕的流动性犹如“镇痛剂”，令多头淡化了对负面因素的“痛感”，市场做多信心迅速恢复。上周二，沪胶主力1509合约长阳上攻，接连走强，并形成突破态势。预计，沪胶将结束长期的底部盘整，迎来一轮上涨行情。
随着国际油价筑底反弹，下游化工品价格也水涨船高。海外丁二烯价格稳步上扬，进而带动国内丁二烯价格大幅走高。除了成本端因素，石化厂在5、6月会进行大量装置的检修，也令合成胶价格因供应端趋紧而走高。其中，顺丁报价仅一周内就三连涨，涨幅在10%以上。随着替代品价格的接连上扬，其与沪胶贴水程度逐渐收敛，预计后期沪胶价格也将稳步抬升。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。