宝城期货：多重利好助沪胶做多信心恢复，将迎来一轮上涨行情

尽管沪胶期货仍要经受中国弱需的“病痛”折磨，但随着央行强化降准力度，充裕的流动性犹如“镇痛剂”，令多头淡化了对负面因素的“痛感”，市场做多信心迅速恢复。上周二，沪胶主力1509合约长阳上攻，接连走强，并形成突破态势。预计，沪胶将结束长期的底部盘整，迎来一轮上涨行情。

随着国际油价筑底反弹，下游化工品价格也水涨船高。海外丁二烯价格稳步上扬，进而带动国内丁二烯价格大幅走高。除了成本端因素，石化厂在5、6月会进行大量装置的检修，也令合成胶价格因供应端趋紧而走高。其中，顺丁报价仅一周内就三连涨，涨幅在10%以上。随着替代品价格的接连上扬，其与沪胶贴水程度逐渐收敛，预计后期沪胶价格也将稳步抬升。(完)