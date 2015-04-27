全球金市：金价持于1,200美元下方的逾一个月低点附近，关注FED会议

当股市等风险资产表现不佳时，黄金等被视为避险的资产通常会表现 不错。 美联储何时将开始升息的不确定性亦令金价承压。 市场预期一直是6月会升息，但近来经济数据疲软，引发美联储可能 会延至9月才行动的揣测。 美联储周二将展开为期两日的政策会议，投资人关注其有关经济力道 和货币政策紧缩时间点方面的言论。 若延后升息，将会拉抬金价，因黄金为无息资产。 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，上个月土耳其、白俄 罗斯、哈萨克斯坦及俄罗斯均增加黄金储备，因金价触及三个月低位；同 时萨尔瓦多的持金量则下滑。 商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，在截至4月21日止 当周对冲基金和货币基金经理人增持黄金期货和期权的多头押注，同时减 持白银净多仓至五个月低位。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/戴素萍 审校 龚芳/白云)