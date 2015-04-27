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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 09:06 BJT

全球金市：金价持于1,200美元下方的逾一个月低点附近，关注FED会议

当股市等风险资产表现不佳时，黄金等被视为避险的资产通常会表现
不错。
    
    美联储何时将开始升息的不确定性亦令金价承压。
    
    市场预期一直是6月会升息，但近来经济数据疲软，引发美联储可能
会延至9月才行动的揣测。
    
    美联储周二将展开为期两日的政策会议，投资人关注其有关经济力道
和货币政策紧缩时间点方面的言论。
    
    若延后升息，将会拉抬金价，因黄金为无息资产。
    
    国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，上个月土耳其、白俄
罗斯、哈萨克斯坦及俄罗斯均增加黄金储备，因金价触及三个月低位；同
时萨尔瓦多的持金量则下滑。
    
    商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，在截至4月21日止
当周对冲基金和货币基金经理人增持黄金期货和期权的多头押注，同时减
持白银净多仓至五个月低位。(完)
        
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 (编译 杜明霞/戴素萍 审校 龚芳/白云)

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