国泰君安期货：大连棕榈油期货持仓量持续下滑，期价涨势亦将降温

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自4月27日的《期货日报》：
上周五，棕榈油期货价格冲高回落，主力1509合约报收于4868元/吨，持仓量为69.8万张，日减仓19684张。当日，所有合约合计减仓4150张。上周二至周五，棕榈油期货持仓量呈现连续下降的局面，主力1509合约持仓量由4月20日的75.8万张下降至69.8万张，持仓量累计减少6万张。
4月中旬以来，三大植物油持仓量均有增加：豆油主力1509合约持仓量在4月15日、4月21日和4月23日均突破100万张，其中4月23日持仓量创下合约上市以来最高值，达到100.6万张；棕榈油主力1509合约在4月17日—4月23日持仓量均维持在70万张以上，其中4月20日持仓量增至75.8万张，创下合约上市以来最高持仓量；郑油主力1509合约在4月23日达到最高持仓量11.8万张。资金对于植物油的关注度提升，一定程度上推升了油脂价格，后期随着资金的撤离，棕榈油期价上涨势头也将降温。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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