更新版 1-中国数据：1-3月工业利润降幅收窄，但需求疲弱致生产形势依然严峻

(新增更多细节) * 1-3月工业企业利润同比降2.7%，3月降0.4% * 工业利润降幅收窄，利润率提高 * 需求偏弱和销售低迷，企业生产形势依然严峻 路透北京4月27日 - 受原材料价格降幅扩大和投资收益上升的影响，中国1-3月全国规 模以上工业企业利润同比降幅有所缩窄。不过鉴于需求疲弱且销售低迷，工业企业生产形势 依然严峻。 国家统计局周一公布数据显示，1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额12,543.2亿 元人民币，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5个百分点；3月当月工业企业实现利润总额5 ,086.1亿元，同比下降0.4%，降幅比1-2月份收窄3.8个百分点。 国家统计局工业司何平对数据解读称，3月工业利润降幅收窄主因原材料价格降幅加大 、投资收益由降转升以及财务费用下滑。 3月工业产品出厂价格同比下降4.6%，降幅与1-2月份持平，而原材料购进价格下降5.7% ，降幅比1-2月份扩大0.2个百分点。“原材料价格进一步下降增加了企业盈利空间。”何平 说。 他并援引数据指出，3月企业投资收益同比增加77.7亿元，拉动利润增长1.5个百分点； 而1-2月份投资收益则同比减少30.6亿元。 同时，降息对企业的增利作用逐渐显现。3月份，企业财务费用同比减少65.9亿元，相 当于拉动利润增长1.3个百分点，而1-2月份财务费用同比增加27.4亿元。 “石油加工等行业盈利明显好转。”何平并称，受原油价格变动的滞后效应和高成本原 油库存逐步消化等因素影响，3月石油加工行业盈利大幅好转，拉动全部规模以上工业企业 利润增幅提高5.8个百分点。 统计局数据并显示，企业利润率有所提高。3月主营业务收入利润率为5.65%，1-3月份 主营业务收入利润率为5.18%，分别比1-2月份提高0.75和0.28个百分点。 1-3月，国有控股企业实现利润总额2,496.4亿元，同比下降29.3%；股份制企业实现利 润下降5.2%；私营企业实现利润则为同比增长6.8%。 同期，在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，1个行业持平，8个行业下 降，2个行业由同期盈利转为亏损。 参看工业利润图表，请点击：link.reuters.com/bah64w 不过何平亦认为，尽管3月份利润降幅有所收窄，但工业企业生产经营形势依然严峻。 “因需求偏弱，工业生产增速放缓，产品价格持续下降，主营业务收入增速明显下滑， 制约企业利润增加。”他说，“同时，销售低迷导致企业库存压力持续加大、应收账款居高 不下...库存压力和资金周转困难又进一步制约了企业效益的提高。” 3月末，工业企业产成品存货同比增长7.7%，增速比累计主营业务收入高5.7个百分点； 产成品存货周转天数为15.6天，同比增加0.8天；企业应收账款同比增长9.3%，增速比累计 主营业务收入高7.3个百分点；应收账款平均回收期为37.5天，同比增加2.8天。 以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%) 累计 增速(%) 单月 增速(%) 2015年1-3月 -2.7 3月 -0.4 1-2月 -4.2 1-2月 -4.2 2014年全年 3.3 12月 -8 1-11月 5.3 11月 -4.2 1-10月 6.7 10月 -2.1 1-9月 7.9 9月 0.4 1-8月 10.0 8月 -0.6 1-7月 11.7 7月 13.5 1-6月 11.4 6月 17.9 1-5月 9.8 5月 8.9 1-4月 10 4月 9.6 1-3月 10.1 3月 10.7 1-2月 9.4 1-2月 9.4 2013年全年 12.2 12月 6 （完） 欲览详情，请点击国家统计局网站链接：here (发稿 侯向明；审校 张喜良)