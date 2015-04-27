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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 10:46 BJT

更新版 1-中国数据：1-3月工业利润降幅收窄，但需求疲弱致生产形势依然严峻

(新增更多细节)
    * 1-3月工业企业利润同比降2.7%，3月降0.4%
    * 工业利润降幅收窄，利润率提高
    * 需求偏弱和销售低迷，企业生产形势依然严峻

    路透北京4月27日 - 受原材料价格降幅扩大和投资收益上升的影响，中国1-3月全国规
模以上工业企业利润同比降幅有所缩窄。不过鉴于需求疲弱且销售低迷，工业企业生产形势
依然严峻。
    
    国家统计局周一公布数据显示，1-3月全国规模以上工业企业实现利润总额12,543.2亿
元人民币，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5个百分点；3月当月工业企业实现利润总额5
,086.1亿元，同比下降0.4%，降幅比1-2月份收窄3.8个百分点。
    
    国家统计局工业司何平对数据解读称，3月工业利润降幅收窄主因原材料价格降幅加大
、投资收益由降转升以及财务费用下滑。
    
    3月工业产品出厂价格同比下降4.6%，降幅与1-2月份持平，而原材料购进价格下降5.7%
，降幅比1-2月份扩大0.2个百分点。“原材料价格进一步下降增加了企业盈利空间。”何平
说。
    
    他并援引数据指出，3月企业投资收益同比增加77.7亿元，拉动利润增长1.5个百分点；
而1-2月份投资收益则同比减少30.6亿元。
    
    同时，降息对企业的增利作用逐渐显现。3月份，企业财务费用同比减少65.9亿元，相
当于拉动利润增长1.3个百分点，而1-2月份财务费用同比增加27.4亿元。
    
    “石油加工等行业盈利明显好转。”何平并称，受原油价格变动的滞后效应和高成本原
油库存逐步消化等因素影响，3月石油加工行业盈利大幅好转，拉动全部规模以上工业企业
利润增幅提高5.8个百分点。
    
    统计局数据并显示，企业利润率有所提高。3月主营业务收入利润率为5.65%，1-3月份
主营业务收入利润率为5.18%，分别比1-2月份提高0.75和0.28个百分点。
    
    1-3月，国有控股企业实现利润总额2,496.4亿元，同比下降29.3%；股份制企业实现利
润下降5.2%；私营企业实现利润则为同比增长6.8%。
    
    同期，在41个工业大类行业中，30个行业利润总额同比增长，1个行业持平，8个行业下
降，2个行业由同期盈利转为亏损。
    
    参看工业利润图表，请点击：link.reuters.com/bah64w
    
    不过何平亦认为，尽管3月份利润降幅有所收窄，但工业企业生产经营形势依然严峻。
    
    “因需求偏弱，工业生产增速放缓，产品价格持续下降，主营业务收入增速明显下滑，
制约企业利润增加。”他说，“同时，销售低迷导致企业库存压力持续加大、应收账款居高
不下...库存压力和资金周转困难又进一步制约了企业效益的提高。”
    
    3月末，工业企业产成品存货同比增长7.7%，增速比累计主营业务收入高5.7个百分点；
产成品存货周转天数为15.6天，同比增加0.8天；企业应收账款同比增长9.3%，增速比累计
主营业务收入高7.3个百分点；应收账款平均回收期为37.5天，同比增加2.8天。
    
    
    以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)    
    
           累计    增速(%)        单月    增速(%)
    2015年1-3月       -2.7         3月       -0.4
          1-2月       -4.2       1-2月       -4.2
     2014年全年        3.3        12月         -8
         1-11月        5.3        11月       -4.2
         1-10月        6.7        10月       -2.1
          1-9月        7.9         9月        0.4
          1-8月       10.0         8月       -0.6
          1-7月       11.7         7月       13.5
          1-6月       11.4         6月       17.9
          1-5月        9.8         5月        8.9
          1-4月         10         4月        9.6
          1-3月       10.1         3月       10.7
          1-2月        9.4       1-2月        9.4
     2013年全年       12.2        12月          6
 （完）
    
    欲览详情，请点击国家统计局网站链接：here

 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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