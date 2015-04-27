《香港报摘》--信报4月27日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条：
--有报导指汇丰控股 考虑出售价值200亿英镑的英国零售银行业务。分析认为，汇控现阶段急售英国零售银行业务可能性较低，因出售后所得资金若缺乏更佳回报出路，难以改善股东回报率。
* 其他：
--瑞银财富管理投资总监亚太区宏观经济主管高挺认为，H股估值吸引力更大，预计未来二至三个月H股将持续升势，表现有望优于A股。
--花旗银行推出为100万美元资产或以上的Citigold Private Client（CPC）客户提供的财富策划分析服务，花旗零售银行业务主管伍燕仪称，希望CPC的客户数目三年内能够倍增。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 刘雅丽；; 审校 梁慧仪/黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。