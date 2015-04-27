《香港报摘》--信报4月27日

* 头版头条：

--有报导指汇丰控股 考虑出售价值200亿英镑的英国零售银行业务。分析认为，汇控现阶段急售英国零售银行业务可能性较低，因出售后所得资金若缺乏更佳回报出路，难以改善股东回报率。

* 其他：

--瑞银财富管理投资总监亚太区宏观经济主管高挺认为，H股估值吸引力更大，预计未来二至三个月H股将持续升势，表现有望优于A股。

--花旗银行推出为100万美元资产或以上的Citigold Private Client（CPC）客户提供的财富策划分析服务，花旗零售银行业务主管伍燕仪称，希望CPC的客户数目三年内能够倍增。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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