港报社评：泛民＂抗争＂为谁？市民埋单可哀--星岛日报4月27日

政改民意战开打，政府官员与泛民成员先后落区宣传，＂一定要得＂与＂坚决说不＂短兵相接，斗得火热。目前看来，泛民议员仍紧紧互相捆绑，继续摆出一拍两散姿态，，如此下去，特首普选被＂打沉＂的机会不低。泛民表面上正气凛然，但背后真正意图为何，公众作出判断时，须先看清楚。

泛民议员黄毓民昨天接受电视访问时，强调会否决政改方案，原因是只有方案受阻，他们才可保留＂抗争的空间＂。这句话一语道破泛民的意图--特首普选一日未能落实，他们就继续有抗争的理由，保持自己的存在价值。这不但是他的想法，也代表泛民的盘算。

泛民大部分议员也都计同一条数，民主党和公民党的估计是，现时民意中反对＂袋住先＂的三成多市民，正是他们的主要票源，其他五、六成希望普选落实的市民，大多数都不会投票给他们，如果他们支持政改方案，其＂基本盘＂便会崩散。为了＂政治利益＂，泛民一切会从自己的兴衰升沉出发，怎会考虑特首普选流产对香港的长远打击？

今次泛民对政改的立场，并没有深切思考一个问题，就是＂下一步怎么样？＂倘若特首普选没法落实，泛民势必被推向激烈街头群众运动，作为政党，其前景将更加广阔，还是愈来愈窄？香港政局停留于进退维谷的境地，对他们又有甚么好处？他们只顾目前得失，竟如此短视，实令人扼腕叹息。

泛民为了＂永远抗争＂，导致香港堕入不断沉沦的深渊，付出的巨大代价，却要全港市民和我们的下一代埋单。(A04)