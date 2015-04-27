港报社评：推销政改不应火上浇油--信报4月27日

全国港澳研究会会长陈佐洱接受内地人民网强国论坛访谈，就香港特首普选方案及《基本法》颁布25周年等有关问题与网友互动交流。被问到去年发生的占领运动，陈佐洱表示年轻人对《基本法》和＂一国两制＂的认知存在偏差。

按照陈佐洱的说法，第一，＂一国＂和＂两制＂不能平起平坐，＂一国＂是实行＂两制＂的前提和基础，忽略了＂一国＂，＂两制＂就无从谈起。第二，社会主义制度和资本主义制度不能平起平坐，国家主体是中国特色社会主义，被保留的港澳原有资本主义制度只能依附于国家主体而得以存在。第三，维护国家主权、安全、发展利益和保持港澳的长期繁荣稳定不能平起平坐，前者是国家头等大事，后者虽然与国家利益息息相关，但毕竟是局部的大事。

陈佐洱话锋一转，再次坚称占领运动是一场香港版的＂颜色革命＂。陈佐洱认为，反对派的第一个政治口号就是要求全国人大常委会撤回＂八三一＂决定，要求全国人大常委会＂道歉＂，要求部分处理香港政改的高官及特首梁振英下台。

若然中央政府真心诚意渴望政改方案得以通过，那么＂颜色革命＂的指控最好束诸高阁，不要再以此来攻击占领运动参与者。原因很简单，首先是以偏概全、不符事实，其次是火上浇油，不利于特区政府挖空心思仍不乐观的＂撬票＂工作。

香港现时的社会状态已经交错撕裂得誓不两立，无论是内地或香港官员发表意见，如果变成进一步制造矛盾，肯定只会为推销政改帮倒忙，比较可取的是多从顾及港人普遍意愿和忧虑的角度出发，理性温和务实地表态。(A02)