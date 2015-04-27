港报社评：汇丰纵迁册，难解股民心里忧--经济日报4月27日

汇丰称正考虑将总部迁离伦敦，惟或只是汇丰管理层跳草裙舞，向英国政府施压，并藉消息谷股价为股民消气。相比迁册，如何带领汇丰摆脱业务长期迷失，才是股民最期待的答案。

汇丰若迁册回港，对汇丰以至香港的国际金融中心地位，固是双赢。但投资者不宜过早乐观，因好消息背后，汇丰管理层可能另有两个目的。

其一，跳草裙舞向英国政府施压。汇丰管理层以英国大班为主，向来锺情英国，如2012年亦曾表示有意迁册，终不了了之。当时外界揣测，汇丰管理层大打迁册牌，真正目的是向英国政府就金融业规管等问题施压。

今天汇丰再施故伎，巧合地英国将在下周大选，无论执政保守党与在野工党，皆大开竞选支票，表明当选后会大力收紧金融监管，以纾民众对金融业巧取豪夺的不满。汇丰此刻重提旧事，难免再惹跳草裙舞，向英国政界摆姿态的观感。

其二，图纾股东不满。今年虽是汇丰成立150周年，惟不少汇丰股东却心中有气，除因近年汇丰盈利乏力、股价低迷外，最近汇丰更频爆丑闻，除瑞士分行被指洗黑钱，或面临以十亿美元计罚款外，行政总裁欧智华亦被疑藉离岸帐户瞒税，令投资者既输里子，亦输面子，对管理层的怨气大增。

但汇丰传出迁册后，长期跑输大市的汇丰股价亦终于＂开车＂，加上周末再传汇丰有意分拆或出售英国零售业务，从客观效果而言，这些＂好消息＂或可为汇丰股价冲喜，并可以此转移股东视线，为管理层纾压。

惟相比迁册与否，汇丰实有更深层矛盾，就是汇丰过去赖以成功的＂三脚凳＂发展策略，接连＂跛脚＂，如汇丰在海啸后撤出美国，错失美国复苏机遇；欧洲业务则受困于当地经济不景与监管不断收紧；新兴市场业务亦减速，惟靠香港业务力撑集团盈利。汇丰有如一艘＂三头不到岸＂的巨轮，在茫茫大海迷航未返。

汇丰若迁册回港，故是不少对汇丰不离不弃的香港股民乐见。但投资者更需要的是汇丰管理层能拿出具前瞻力的业务蓝图，指出汇丰发展大方向，而非单靠消息短线催谷股价，此才是汇丰能否重拾昔日辉煌的关键。(A10)