港报社评：普选适逢其时，苏州过后船在哪？--文汇报4月27日

特首梁振英在周六的《香港家书》中表示，香港正处于＂有普选＂和＂无普选＂之间，如果今次的政改方案被否决，不知道＂苏州过后＂何年何月再有下一班船。

2017年特首普选方案是中央、特区政府、香港各界多年共同努力的结晶。香港最终实行双普选，是中央主动写入基本法的。中央、特区政府、香港广大市民为凝聚共识、推动普选付出巨大心血，此次的政改方案是最符合香港、最好的普选方案。香港落实普选的时机和条件已经成熟，是时候水到渠成。若普选方案不能在立法会通过，意味着政改前功尽弃，各方的努力将付诸东流。

本届政府花费巨大精力推动政改，倘因为反对派否决而无功而返，未来政府何时才能重启政改，没人能回答。

即使重启政改谘询，依然要按照基本法和人大＂8．31＂决定的框架进行，反对派若不改变立场，政改依然逃不过再启动、再否决的命运，普选只能成为＂镜花水月＂。否决政改，香港不但民主路寸步难行，而且社会撕裂、政争更盛，难以集中精力发展经济、改善民生，将进一步陷入自我边缘化。

如今，政改已到了＂临门一脚＂的关头。通过政改，实现香港民主发展的历史性进步，有利政通人和，保持繁荣稳定。掌握关键少数票的反对派议员，应该顺应民意，为香港投下负责任的一票，否则，港人普选梦碎，反对派必将背负阻碍普选的历史责任。(A04 )