中国债市：企业债审核首次引入中债登第三方评估，注册制渐行渐近

路透上海4月27日 - 据新华网报导，中国中央国债登记结算有限责任公司指出，今后，发改委将不再对企业债申报材料进行具体审核，而是参考中债登出具的第三方技术评估意见，作出是否同意发债的决定。这意味着市场呼吁已久的注册制已渐行渐近。

中债登有关负责人介绍称，目前公司成立了专业的工作组负责合规性审核、财务指标审核等具体评估事务，人员也已接受相应培训并安排到位。评估部门收到发改委委托的材料后，10至15个工作日将给出评估意见并提交发改委财金司，由其作出最终的行政许可决定，并通过政务服务大厅向发行人和主承销商下达批复。

“首次引入的第三方评估将提升企业债发行节奏、加快市场供给，”报导引述民生证券宏观分析师李奇霖表示，当前企业债发行属于行政管控下的实质性审核，不仅周期比较长，而且由行政部门为债券发行“背书”，很难发挥市场体制机制作用。由专业公司评估项目优劣，是为注册制“打前站”，可以使行政部门主要精力从繁琐的事前审批转向事后监管。

业内人士指出，此次中债登承担企业债发行的技术评估，是其多年服务企业债券一级市场业务的自然延伸。从2003年实行实名制电子记账到2014年建立簿记发行系统和招投标系统，中债登既是企业债券发行方式历次改革的实施平台，也是企业债券发行管理、持续性管理和信息披露的平台。

根据目前的企业债发行流程，目前企业债从地方预核到最后评审，审核人员对申报材料要求都不统一，大大增加了沟通成本。业内人士指出，企业债发行要真正提高效率、加快速度，必须建立明确标准，另外要大力缩短审批流程，进一步简化手续。