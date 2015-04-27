《焦点》太阳能重塑全球能源产业版图，影响力堪比页岩油

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
太阳能在欧洲和北美已经广为使用，但在亚洲则是荣景可期。
中国最新的反污染政策让一切变得大不相同。因为这些政策，北京当局正设法寻求煤以外的替代品。煤已占了能源消费的近三分之二。
中国2014年太阳能产能为26.52 GW(吉瓦)，不到其总产能1,360GW的2%。
但政府希望今年太阳能产能可增加17.8GW，单是第一季便增加5GW，计划在2020年前将产能提高至100GW。
以煤为主的印度，由于阳光充足，可能也会大规模地采用太阳能。
尽管太阳能有此番荣景，但火力发电的热潮远未结束。
“当太阳光和风力不强时，需要有天然气发电厂等额外发电产能来支援，”Exxon表示。
图表：日本太阳能成本：link.reuters.com/gap54w
图表：全球太阳能成本：link.reuters.com/tex54w
图表：大宗商品指数：link.reuters.com/nap54w(完) (编译 许娜/李爽/戴素萍 审校 张荻/孙茉莉/龚芳)
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