《焦点》太阳能重塑全球能源产业版图，影响力堪比页岩油

太阳能在欧洲和北美已经广为使用，但在亚洲则是荣景可期。

中国最新的反污染政策让一切变得大不相同。因为这些政策，北京当局正设法寻求煤以外的替代品。煤已占了能源消费的近三分之二。

中国2014年太阳能产能为26.52 GW(吉瓦)，不到其总产能1,360GW的2%。

但政府希望今年太阳能产能可增加17.8GW，单是第一季便增加5GW，计划在2020年前将产能提高至100GW。

以煤为主的印度，由于阳光充足，可能也会大规模地采用太阳能。

尽管太阳能有此番荣景，但火力发电的热潮远未结束。

“当太阳光和风力不强时，需要有天然气发电厂等额外发电产能来支援，”Exxon表示。

图表：日本太阳能成本：link.reuters.com/gap54w

图表：全球太阳能成本：link.reuters.com/tex54w

图表：大宗商品指数：link.reuters.com/nap54w(完) (编译 许娜/李爽/戴素萍 审校 张荻/孙茉莉/龚芳)