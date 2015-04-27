更新版 1-台湾汇市：台币兑美元盘初强升逾4角，台股涨破万点外资汇入

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(新增交易员评论)
路透台北4月27日 - 台币兑美元 周一盘初强升逾4角，汇银人士表示，盘初外资不断汇入，抛汇力道相当强劲，令台币汇价强升，且台股大幅涨升破万点；至于央行的阻挡的力道并不大，未见大幅买汇，使台币强涨。
交易员表示，外资抛汇相当强劲，出口商则是稍现恐慌卖压，小有抛汇。至于散户和进口商则进场买汇，但央行未见大幅买入美元的力道。
〞没想到今天台币这么强，外资进来太多了，〞一位小型商银交易员表示。他们并预估，今日的台币区间主要将交易在30.500-30.700。
另外一位大型商银交易人员表示，目前美元的承接意愿偏低，外资虽频频汇入但接手者少。
〞汇入太多了，供给和需求失衡，〞前述商银交易人士说。
本地时间10:44，台股 升0.63%报9,976.10点。台湾股市周一盘中升破万点续创15年新高。分析师表示，随着美股续创历史新高，及受惠资金行情推升指数，台股早盘量价齐扬，盘中指数涨破万点大关，短线有机会持续攻坚。
同时间，台币则升4.7角报30.581。
韩元兑美元 则报1,074.5，前日收在1,079.4。
市场人士预估，今日台币实质交易区间主要在30.500-30.700间交投。早盘主要交易区间落在30.570-30.684；上交易日区间则在30.816-30.959。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度稍有缩小。一个月远汇报价 暂在30.563/30.578左右，上日纽约盘收在30.693。
交易员预测今日集中交易区间：
•30.50-30.70
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