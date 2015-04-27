《全球重要经济事件一览表》--4月27日-5月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月27日(一)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲金融评论报银行业与财富峰会上讲话(2240)。

伦敦--挪威央行总裁奥尔森在伦敦政治经济学院的系统风险中心(SRC)发表讲话(1730)。

德国慕尼黑--德国央行理事Andreas Dombret就“金融领域当前形势”发表讲话(1600)。

斯图加特--德国央行副总裁Claudia Buch在2015年银行之夜上发表讲话。(1630)

布鲁塞尔--欧洲央行执委努伊在欧盟执委会和欧洲央行关于“欧洲金融一体化和稳定性”的联合会议上发表讲话。(0830)

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧盟执委会和欧洲央行关于“欧洲金融一体化和稳定性”的联合会议上发表讲话。(1230)

布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔在欧盟执委会和欧洲央行关于“欧洲金融一体化和稳定性”的联合会议上发表讲话。(1230)

4月28日(二)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议。

雅典--希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)和国务部长Panagiotis Nikoloudis会见瑞士财政部官员代表团，讨论两国税务当局加强合作事宜(0900)。

德国埃森--欧洲央行管理委员会委员魏德曼在政治论坛上发表讲话。(1730)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月29日)。

4月29日(三)

维也纳--奥地利财长Hans Jorg Schelling和瑞士财长维德默-施龙普夫就联邦税务组织进行讨论(1630)。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，随后将发布政策声明。(1800)

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0730)。

柏林--德国央行理事Andreas Dombret就“让他们倒闭--银行业和市场经济”发表讲话。(0725)

4月30日(四)

东京--日本央行召开货币政策会议。

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。

5月1日(五)

费城--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上，做主题为“消费者信贷问题”的演讲(1230)。

美国橙市--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市场的货币政策：是否出现新范例？”的演讲(1945)。

5月4日(一)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在该行举办的经济增长和减少监管文件法案推广会议上，致欢迎和开幕词。(1300)

波士顿--美联储理事塔鲁洛在波士顿联储举办的经济增长和减少监管文件法案推广会议开幕式上发表讲话。(1305)

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在Pacific Community Ventures午餐会前就“通过小企业创造就业和经济机会”发表讲话。(1910)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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