《焦点》中国大型钢铁厂商欣欣向荣，引发出口继续扩大的担忧

然而小钢铁厂却是每况愈下，面临环保成本上升及信贷条件收紧困境，而且从前地方政府为追求政绩给它们提供的补贴和税收优惠如今也享受不到了。

但抑制产能过剩的措施尚未见效，大型钢厂在寻求通过新建沿海钢铁项目进一步削减成本。

宝钢一家综合性沿海钢铁厂将在今年投产，武钢 也正在建设一处类似的沿海生产基地。

含硼钢出口退税取消后，钢铁厂通过在钢产品中加入铬元素或将赢得新的出口退税，目前含铬钢的出口目标是在东南亚和南非等新兴地区。

去年对印度的出口较2013年翻了一番，对菲律宾的出口增加了80%。

“中国解决产能过剩的行动进展缓慢，”香港出口商峻时钢铁有限公司(Smart Timing Steel)资深交易员Bill Chen称，“中国钢铁出口不断膨胀已经引起其它国家或地区越来越大的担忧和抱怨，促使他们推出更多反倾销举措。”(完) (编译 戴素萍/王颖/许娜/刘秀红；审校 张荻/王丽鑫/李爽/龚芳)