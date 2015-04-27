《中国债券市场每日交易备忘》--4月27日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种：农发行1/3/7三期债，总额240亿元，15:00招标结束 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国中央国债登记结算有限责任公司指出，今后，发改委将不再对企业债申报材料进 行具体审核，而是参考中债登出具的第三方技术评估意见，作出是否同意发债的决定。这意 味着市场呼吁已久的注册制已渐行渐近。 --中国首例国企违约债券--保定天威集团中票(11天威MTN2)付息或现转机。据财新网周 六引述知情人士称，经中国央行出面协调，天威中票主承销商--建设银行同意放贷给天威集 团应对违约危机，但贷款规模和期限都未确定。 --目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规 模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。 --中国国务院总理李克强日前在福建省考察时表示，中国经济虽面临较大下行压力，但 总体稳定在合理区间；要持续推进简政放权，进一步扩大开放，促进经济保持中高速增长、 迈向中高端水平。 --中国国家开发银行周五招标发行广西玉柴机器集团国开基准浮动利率中期票据，该中 票为首次以国开金融债二级市场利率为基准定价的信用债品种。这也是国开行推进资产负债 匹配的关键一步。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次