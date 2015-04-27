《交易视点》中国流动性将保持充裕，收益率曲线料维持陡峭--中信证券

路透上海4月27日 - 中国中信证券 固定收益部最新债券市场周报称，在经济持续低迷的背景下，流动性将保持充裕，收益率曲线维持陡峭的可能性较大，中短期债券风险较小，长期债券受制于风险偏好提升，可能延续高位震荡的格局。

鉴于基本面的低迷表现，同时在3月外汇占款大幅流出以及万亿地方债供给冲击流动性的背景下，前周日央行宣布下调存款准备金率1个百分点，受宽松政策的影响，上周初利率产品收益率大幅下行。

但随后中长端在获利了结需求影响下下行动力明显不足，并在证监会宣布新一轮IPO后有较大幅度反弹，由此可见对股票市场分流资金的担忧仍然是制约当前利率债表现的重要因素。

前瞻地看，4月汇丰PMI初值降至12个月低位，新订单持续下降显示内需依旧疲弱，而动能指标降幅扩大也反映出经济下行压力仍大。

对于交易型机构而言，建议降低久期、保持仓位，高杠杆的票息策略风险较小；对配置型机构而言，目前收益率处于利率中枢附近，国开债的配置价值较低，建议考虑长期限的非国开金融债。

**内需不足、库存上升**

4月份汇丰PMI初值较上月终值回落0.4个百分点至49.2，季调后的指数也回落了0.1个百分点。汇丰PMI指数较工业增加值环比增速通常有一些滞后，由于3月份的工业增加值环比增速较1-2月份出现下滑，加上社融增长乏力，4月份汇丰PMI出现回落属于意料之中。

从汇丰PMI的细项数据来看，呈现需求不足、库存上升的特征。

首先，相对领先的产出和新订单指数显着下滑，新出口订单有所回升，显示需求尤其内需持续低迷的情况。

第二，采购库存下降，产成品库存上升，显示在需求不足的情况下，企业去库存的压力依然较大，补库存动力不足。

第三，购进价格指数在连续两个月回升之后再次下滑，PPI环比跌幅扩大的可能性比较大，我们预估4月份PPI同比将与上月水平基本持平。(完)