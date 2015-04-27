台湾股市：盘中升破万点，随美股续扬及资金行情激励

大盘加权股价指数 今日盘中高位来到10,002.58点，创15年盘中新高；此前盘中高位为2000年4月12日的10,149.32点。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，短线台股量能若维持在五日均量1,130亿台币以上，台股指数有机会续往上扬，且在轧空手效应下，也有利于资金行情持续延烧。