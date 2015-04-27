版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 10:38 BJT

台湾股市：盘中升破万点，随美股续扬及资金行情激励

路透台北4月27日 - 台湾股市周一盘中升破万点续创15年新高。分析师表示，随着美股续创历史新高，及受惠资金行情推升指数，台股早盘量价齐扬，盘中指数涨破万点大关，短线有机会持续攻坚。

大盘加权股价指数 今日盘中高位来到10,002.58点，创15年盘中新高；此前盘中高位为2000年4月12日的10,149.32点。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，短线台股量能若维持在五日均量1,130亿台币以上，台股指数有机会续往上扬，且在轧空手效应下，也有利于资金行情持续延烧。

“指数上方没压力，预估高点没有意义。”他说。

美股标普500指数和Nasdaq指数周五收在纪录高位，科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲，带动美股上涨。 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐