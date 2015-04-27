台湾股市：盘中升破万点，随美股续扬及资金行情激励

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透台北4月27日 - 台湾股市周一盘中升破万点续创15年新高。分析师表示，随着美股续创历史新高，及受惠资金行情推升指数，台股早盘量价齐扬，盘中指数涨破万点大关，短线有机会持续攻坚。
大盘加权股价指数 今日盘中高位来到10,002.58点，创15年盘中新高；此前盘中高位为2000年4月12日的10,149.32点。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，短线台股量能若维持在五日均量1,130亿台币以上，台股指数有机会续往上扬，且在轧空手效应下，也有利于资金行情持续延烧。
“指数上方没压力，预估高点没有意义。”他说。
美股标普500指数和Nasdaq指数周五收在纪录高位，科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲，带动美股上涨。 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。