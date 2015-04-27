《香港报摘》--其他报纸重要消息4月27日

*明报：

--恒发洋参 在港推出首间特约经销店。主席杨永仁表示，旗下食品厂将于6月底建成，建成后公司将主攻零售，推出不同类型产品，冀未来批发业务比例降至三成，今年将在北京、上海开旗舰店。

*苹果日报：

--全港最贵舖租地段铜锣湾，一线核心区街舖启超道6至8号出现弃租。原租客为针对自由行旅客的化妆品连锁店卓悦 ，租期本月届满，业主加租至每月600万港元，卓悦放弃续租。

*东方日报：

--中亚能源 公布，以总代价9.5亿港元收购液化天然气公司Perfect Reward，代价中的1.3亿港元将以现金支付；1.2亿港元将透过发行代价股份，余款将透过发行债券支付。

*文汇报：

--内媒《第一财经》上周五有报导质疑汉能薄膜 的资金去向，消息令汉能薄膜全日急跌8.5%至7.21元。母公司汉能控股昨晚于官方网页发表声明还击，作出多项澄清，并指已向主管部门反映，保留追求权力。

*星岛日报：

--国藏集团 以每股发行价0.4港元，配发及发行7亿股股份，合共总代价2.8亿港元，收购在内地从事电动单车业务的德泰汇信85%股份。（完）

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