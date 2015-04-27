金属期市：伦敦期镍触及一个月高位，受供应缺口预期提振

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.3%报每吨6,047美元，6月沪铜期货合约 涨1%至43,680元人民币(7,053美元)。上海期锌 追随伦敦市场涨势，升逾3%，因印尼生产商减产以因应低价。

国际镍业研究组织(INSG)上周表示，全球镍供应过剩规模今年将萎缩至约2万吨，因主要镍出产国--印尼发布镍矿出口禁令进一步抑制中国的产出。

必和必拓一官员周五表示，该公司租用一架直升机将工人运至哥伦比亚镍铁工厂，以继续生产，之前当地工人举行罢工，挡住通往该工厂的通道，公司称此举非法。

美元本周开局处于守势，此前出炉更多令人失望的美国数据，加强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会很快升息的预期。围绕希腊债务谈判的担忧，令欧元承压。

中国国家发展改革委周五表示，中国经济下半年放缓趋势还在延续，保持经济平稳运行有较大政策空间，近期还会推出一批重大工程投资包.

美国3月企业投资支出计划连续第七个月下降，受累于美元走强和能源价格回落，暗示美国经济在近期滑入低谷后反弹乏力. (完)

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