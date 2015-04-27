金属期市：伦敦期镍触及一个月高位，受供应缺口预期提振

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.3%报每吨6,047美元，6月沪铜期货合约 涨1%至43,680元人民币(7,053美元)。上海期锌 追随伦敦市场涨势，升逾3%，因印尼生产商减产以因应低价。
国际镍业研究组织(INSG)上周表示，全球镍供应过剩规模今年将萎缩至约2万吨，因主要镍出产国--印尼发布镍矿出口禁令进一步抑制中国的产出。
必和必拓一官员周五表示，该公司租用一架直升机将工人运至哥伦比亚镍铁工厂，以继续生产，之前当地工人举行罢工，挡住通往该工厂的通道，公司称此举非法。
美元本周开局处于守势，此前出炉更多令人失望的美国数据，加强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)不会很快升息的预期。围绕希腊债务谈判的担忧，令欧元承压。
中国国家发展改革委周五表示，中国经济下半年放缓趋势还在延续，保持经济平稳运行有较大政策空间，近期还会推出一批重大工程投资包.
美国3月企业投资支出计划连续第七个月下降，受累于美元走强和能源价格回落，暗示美国经济在近期滑入低谷后反弹乏力. (完)
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(编译 许娜/李爽 审校 戴素萍/白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。