中国金融：民营银行天津金城银行在天津自贸区开业，定位为“公存公贷”

路透北京4月27日 - 中国第四家民营银行--天津金城银行周一在天津自贸区正式开业，注册资本为30亿元人民币，主业定位于“公存公贷”。

中国希望民营银行的设立，能以较低的民间利率水平服务实体经济。曾参与金城银行筹备的全国地方金融论坛办公室主任汤烫表示，金城银行在吸收存款方面以公存为主，但在个人存款上有30%的额度。

“金城银行是全牌照，核心系统依托的是兴业银行的系统。除传统存贷业务之外，在互联网金融、债券投资等方面也将会有涉及。”汤烫对路透表示。

根据天津银监局批复，金城银行主要是吸收法人及其他组织存款，针对法人及其他组织发放贷款等，办理国内外结算、票据承兑与贴现、发行金融债券等，即主要定位于“公存公贷”。

天津金城银行由民营企业天津华北集团有限公司和麦购（天津）集团有限公司作为主发起人，联合其他14家民营机构共同发起筹建。总部设于天津自贸区。

中央财经大学中国银行业中心主任郭田勇，亦担任金城银行独立董事，他认为，金城银行以“公存公贷”为依托和主体，会在零售金融、互联网金融等开拓出更广阔的业务。

他表示，长远来看，民营银行提供的资金供给是增加的，有利于降低社会融资成本和利率水平。天津金城银行地处自贸区，未来随着自贸区贸易增多，人流、资金流将给金城银行的金融服务带来利好，在贸易领域、国际结算等方面都有广阔空间。

在目前存款保险制度还未完全推出的情况下，金城银行开业当天就强调内部风险控制。汤烫表示，在制度设计上，14家出资企业将承担资本补充的责任，承担市场风险。郭田勇表示，民营银行也遵从资本充足率等商业银行管理的各方面指标，因此不必过度忧虑风险。

郭田勇表示，五家民营银行的相继开业，短期内不会给传统银行业带来冲击，但长远看，民营银行更接地气，在产品、业务上或会倒逼传统银行业创新。