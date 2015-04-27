《交易视点》天威违约提示中国信用风险，投资者个券选择更挑剔--中信

路透上海4月27日 - 中国中信证券 固定收益部最新信用产品周报称，天威中票(11天威MTN2)未如期支付利息，再次向市场提示信用风险；虽市场反应略显平淡，但投资者对个券的选择将更加挑剔、中低评级信用利差的缩减会受到抑制。

**短融收益率仍有下行空间**

在央行降准的支持下，上周资金面呈现异常宽松状态，支持短端产品收益率继续下行。AAA短融与国开债利率收缩至80BP、但与资金利率利差扩大至160BP的历史偏高水平。

证监会23日核准25家企业IPO，这是本月第2批IPO启动、IPO供给提速。本月中旬资金面曾遭受30家企业IPO发行的冲击，但资金面波澜不惊、或受打新产品扩容影响；目前资金面非常充裕，此次IPO发行或对市场影响有限。

4月、5月进入财政存款的上缴期、预计规模或达8,000-10,000亿，对资金面有一定的收紧作用，但冲击或处渐进式，我们预计中长期内7天回购利率或维持在3%的水平。

若资金面继续维持目前的宽松状态，短端产品收益率仍有一定的下行空间，投资者可选择中低评级短端产品进行配置。

**中票：3年左右中低评债券仍推荐配置**

上周中票市场交投活跃，收益率下行10-15BP左右。上周公布4月汇丰PMI初值49.2%，环比上月终值回落0.4个百分点，为去年4月以来的12个月新低，偏弱经济数据继续为央行偏宽松的货币政策带来支撑。

央行超幅度降准，推动市场资金面更加宽松，带动中票收益率向前期低点逼近。若资金面能保持目前状态，市场面临的整体风险仍然相对有限。

但考虑到IPO新股发行、财政存款上缴、股市上行等因素干扰，收益率的继续大幅下行将存在不确定性，建议交易盘不要过度追涨，合理控制投资组合的久期。

对于配置盘，3年左右中低评级债券仍是我们推荐配置的主要券种，主要考虑到目前的资金利率水平很低，通过杠杆的提升享受息差收益是个较好的选择。

**个券点评**

上周共有149只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量2,370.70亿元。

短融和超短融中，我们推荐15神华SCP003、15铁道CP001、15浙能源SCP001、15陕延油SCP001、15中铝业SCP005、15中铁建SCP001、15兖矿SCP003、15申能集SCP001、15五矿SCP005、15包钢集SCP004、15包钢集CP001、15悦达SCP001、15苏国泰SCP002、15桂建工SCP003、15粤物资SCP003、15川水电CP001、15桂交投CP001、15岱海CP001。

中期票据中，我们推荐15三峡MTN002、15中油股MTN001、15中建七局MTN001（有担保）、15中建八局MTN001（有担保）、15中铝业MTN001、15津保税MTN001、15清控MTN002；

私募票据中，我们推荐15永煤PPN004、15联合水泥PPN001；企业债中，我们推荐15巢城投债（有担保）。(完)