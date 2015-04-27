《交易视点》继续看好二季度离岸人民币债表现，可加大配置--中信证券

路透上海4月27日 - 中国中信证券 最新海外债券市场周报认为，继续看好二季度离岸人民币债券表现；建议抓住二季度债券发行回升的窗口，加大对离岸人民币债券的配置力度，包括金融债、高等级债、未评级国企债、信用资质较好的房企债券以及券商债券等都是好的配置标的。

从国内货币政策走向和推动人民币自由使用看，二季度离岸人民币市场的流动性会进一步提升，CNH市场人民币同业拆借利率和CNH CCS利率还会有比较大的下行空间。

此外前海金控债发行结果表明，市场对离岸人民币债券的潜在需求旺盛。并且，随着资本账户开放提速，如QDII2等，新的需求也会上升。

**香港金管局连续五日向市场注入港币**

包括人民币在内的各类资金不断涌入香港，为维持港元兑美元的联系汇率，香港金管局上周持续向市场注入港元。

4月至今，香港金管局已经累计向市场注入逾700亿港元。由于人民币流入资金增加，据媒体报道，包括中银香港和渣打等在内的香港各大银行已经开始下调人民币定期存款利息。

与此同时，香港人民币同业拆借利率和CNH CCS利率也有明显回落。但从历史水平看，CNH CCS利率仍偏高，随着市场流动性的改善，预计未来CNH CCS利率还有较大的下行空间。

**前海金控离岸人民币债受到市场热捧**

上周，广东自贸区前海管理局的全资子公司深圳市前海金控发行信用增强点心债，规模人民币10亿元，期限2.5年，该债券由国开行深圳分行提供信用证担保，债项评级达到Aa3(Moody's)，债券募集资金中50%资金可以回流用于股权投资，其余部分将用于香港子公司的增资和海外业务的发展。

由于本期债券是离岸市场上首只自贸区概念的高等级债券，该债券受到市场热捧。据统计，总计有142个账户共130亿元资金参与认购，超额认购高达12倍。

**离岸人民币债券价格全线上扬**

随着人民币汇率稳定和市场流动性改善，离岸人民币债券价格继续大涨。高等级债券收益率两周内普遍有30-50bp的下降。并且，受国内房地产市场回暖推动，离岸人民币房地产债券收益率的下降幅度更大。

B/BB等级房地产债收益率两周内有超过100bp的降幅。近期，仅有佳兆业债表现不佳。4月20日，佳兆业发布公告称未能支付总额5,160万美元的2017年及2018年美元票据利息，这也使得该公司正式成为首家在美元债券上违约的中国房地产开发商。(完)