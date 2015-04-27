中国企业：印度商界领袖拉坦·塔塔收购中国手机厂商小米的部分股权

路透孟买4月26日 - 印度塔塔集团控股公司的名誉董事长拉坦·塔塔 (Ratan Tata)收购了中国手机生产商小米 的部分股权，该交易可能会提升小米在印度这个全球第三大智能手机市场的地位。

小米未在周日发布的声明中透露该交易的财务细节和塔塔所购股权的占比。塔塔是首位购买小米股权的印度人。

在去年12月份的一轮融资完成后，小米的估值达到了450亿美元。

德高望重的商界领袖塔塔之前投资了包括在线零售商Snapdeal在内的印度初创企业。

“塔塔先生是全球最受尊敬的商界领袖之一。他的投资是对小米迄今为止在印度所采取的策略的肯定。”小米首席执行官雷军在声明中称。