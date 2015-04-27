印尼股市：挫跌1%至3月26日以来最低位

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透雅加达4月27日 - 印尼股市周一下跌1%至3月26日以来最低点，目前正是企业发布一季度业绩的财报季。
该国以资产计最大的银行PT Bank Mandiri Tbk 重挫5.3%。该行周五在市场收盘后公布季度净利实现增长4%。
PT Astra International Tbk 跌1.6%，本周稍后该公司将公布业绩。(完)
(编译 白云)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。