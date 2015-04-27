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货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 10:21 BJT

印尼股市：挫跌1%至3月26日以来最低位

路透雅加达4月27日 - 印尼股市周一下跌1%至3月26日以来最低点，目前正是企业发布一季度业绩的财报季。

该国以资产计最大的银行PT Bank Mandiri Tbk 重挫5.3%。该行周五在市场收盘后公布季度净利实现增长4%。

PT Astra International Tbk 跌1.6%，本周稍后该公司将公布业绩。(完)

(编译 白云)

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