全球金属：今年铜市供应过剩规模料为36.5万吨--ICSG

铜市2016年料将连续第二年出现供应过剩，但过剩规模会降至23万吨，因需求增长超过供应增长。

受中国电解铜厂扩大产能的支持，今年全球的精炼铜产量预计同比增加约4%至2,340万吨。

ICSG预计，2015年全球表观精炼铜消费量将只小幅增加0.6%至2,300万吨，主要原因是，尽管中国的工业需求料仅增长4.5-5.0%，但表观需求预计将增加1%。