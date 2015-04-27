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货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 10:19 BJT

全球金属：今年铜市供应过剩规模料为36.5万吨--ICSG

路透伦敦4月24日 - 国际铜业研究组织(ICSG)周五称，全球精炼铜市场今年预计供应过剩36.5万吨，低于去年4月预估的59.5万吨。

去年10月，该组织将今年的供应过剩预估调降至39万吨。

铜市2016年料将连续第二年出现供应过剩，但过剩规模会降至23万吨，因需求增长超过供应增长。

受中国电解铜厂扩大产能的支持，今年全球的精炼铜产量预计同比增加约4%至2,340万吨。

ICSG预计，2015年全球表观精炼铜消费量将只小幅增加0.6%至2,300万吨，主要原因是，尽管中国的工业需求料仅增长4.5-5.0%，但表观需求预计将增加1%。

ICSG称，世界其他地方的消费量预计大致持平。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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