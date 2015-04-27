香港股市：港股短期仍有上升空间，大陆基金将南下--诺亚香港

路透上海4月27日 - 香港资深基金管理人、诺亚香港执行董事叶静儒近日表示，尽管香港股市近日上涨较快，但因内地公募基金未来会大举南下，而且目前港股估值相对偏低，预期短期内港股仍有上升空间。

她在周六举行的海外投资策略峰会上指出，2007年因港股直通车预期一度引发港股大涨，恒生指数 自23,000升至31,000点，平均估值由17倍升至24倍；近期港股估值从11倍升至15倍，反弹幅度尚未到位，港股绝对没有到顶。

“我想这次跟07年不一样，这次真的有钱下来，在估值方面跟07年相比有吸引力。”她指出，近期大陆不少私募基金已南下，但公募基金尚没有多大动静，主要是很多基金还没准备好，近阶段会有很多大陆资金参与港股。

中国证监会3月底允许大陆公募基金可直接通过沪港通投资港股，不再需要借道合格境内机构投资者（QDII）机制，而中国保监会3月底亦适当拓宽保险资金境外投资范围，给予保险机构更多的自主配置空间，其中包括增加香港创业板股票投资。

她还表示，过去十几年中，香港几次牛市的累计涨幅都在50%左右，今年来恒生指数上涨约18%，尚未出现见顶迹象。不过最近部分港股表现有点“A股化”，波动较大，投资者需提高警惕，不要盲目追涨。

香港恒生指数周一早盘继续上涨，刷新七年新高纪录。

叶静儒拥有20多年的资产管理经验，先后在汇丰资产管理、太平洋资本管理及中信资本等机构任职，近期加入中国独立财富管理公司--诺亚财富 。（完）