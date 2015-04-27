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货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 14:08 BJT

表格：德国3月进口物价较前月上涨1.0%，较上年同期下降1.4%

路透柏林4月27日 - 德国联邦统计局周一公布，
    
    德国3月进口物价较前月增长1.0%，较上年同期下降1.4%（2月分别为
增长1.4%和下降3.0%）
    
    路透调查的分析师预期德国3月进口物价较前月增长0.5%，同比下降1
.4%
    
    德国进口物价 (变动百分比%)
    
                      15年3月     15年2月     14年3月
    较上月              +1.0       +1.4        -0.6
    较上年同期          -1.4       -3.0        -3.3
    指数(基数2010年)    102.6     101.6       104.1  (完)
  
 (编译 张若琪 审校 艾茂林)

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