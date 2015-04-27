表格：德国3月进口物价较前月上涨1.0%，较上年同期下降1.4%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透柏林4月27日 - 德国联邦统计局周一公布， 德国3月进口物价较前月增长1.0%，较上年同期下降1.4%（2月分别为 增长1.4%和下降3.0%） 路透调查的分析师预期德国3月进口物价较前月增长0.5%，同比下降1 .4% 德国进口物价 (变动百分比%) 15年3月 15年2月 14年3月 较上月 +1.0 +1.4 -0.6 较上年同期 -1.4 -3.0 -3.3 指数(基数2010年) 102.6 101.6 104.1 (完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。