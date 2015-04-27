表格：英国工业联盟4月总工业订单差值为正1，路透调查预估为正4

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦4月27日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布的月度工业趋势调查显示，4月总工业 订单差值为正1，路透调查预估为正4。 月度趋势 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 总订单 +1 0 +10 +4 +5 +3 -6 出口订单 -11 -26 -8 -20 -13 -17 -23 制成品库存 +7 +13 +5 +5 +9 +7 +15 产出预期 +16 +22 +25 +13 +16 +12 +18 国内价格预期 -3 +4 +8 -6 +7 -1 -3(完) (编译 于春红; 审校 张涛)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。