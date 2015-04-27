版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 18:11 BJT

表格：英国工业联盟4月总工业订单差值为正1，路透调查预估为正4

路透伦敦4月27日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布的月度工业趋势调查显示，4月总工业
订单差值为正1，路透调查预估为正4。


    月度趋势       4月   3月    2月       1月    12月    11月    10月
    总订单         +1       0     +10      +4      +5      +3      -6
    出口订单      -11     -26      -8     -20     -13     -17     -23
    制成品库存     +7     +13      +5      +5      +9      +7     +15
    产出预期      +16     +22     +25     +13     +16     +12     +18
    国内价格预期   -3      +4      +8      -6      +7      -1      -3(完)
  
 (编译 于春红; 审校 张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐