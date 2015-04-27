台湾货币市场：短率稳中趋跌，外资大举汇入令资金更浮滥

* 外资大举汇入台币强升，资金池水位上扬

* 一周拆款利率微幅下调，不见月底兼旬底效应

* 短票供给更稀缺，票券商拆款比卖票额度还多

记者 董永年

路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周一稳中趋跌。资金调度人士指出，外资大举汇入，令原已宽松的台币资金池转趋浮滥，时序虽接近月底与旬底，却丝毫嗅不出可能转紧的保守味道。一周拆款与短票成交利率低位微幅下调。

交易人士表示，今日台币兑美元 早盘一度强升近5角，情况相当罕见。央行若为了稳定汇率，肯定会进场干预并释放更多台币进入市场，如此一来，月底短率不但上不了，想稳在低位都不容易。

〞没希望了，真糟糕，(央行)若干预就不会收(隔夜资金)。〞一大型金融机构调度人士说。

大型票券商则表示，由于拆入一周资金即跨过月底，大型公股银行提供的跨月利率较上日分别下调了0.5至1个基点。

他并指出，由于预料5月初短率会下滑，所以只希望拆入一周资金，但公股行库却希望拆出两周的钱。

台币兑美元周一早盘强升近5角，汇银人士表示，盘初外资不断汇入，抛汇力道相当强劲，令台币汇价强升，且台股大幅涨升破万点；至于央行的阻挡的力道并不大，未见大幅买汇，使台币强涨。

本地时间12:00：

--台币兑美元 早盘强升4.81角，报30.570。

--台湾加权股价指数 涨0.77%，报9,989.41点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.430%。一周拆款利率暂落在0.388%-0.420%，上日在0.380%-0.430%。

**发票量低迷**

短票方面，票券商表示，由于已经养成避开月底资金落点的习惯，今日发票量相对稀少。甚至有的票券商拆款金额比发票量还大。

“今天票真的非常、非常、非常少，平常周一至周三每天至少发100亿(台币)，今天只有40亿。”大型票券商交易员说。

票券商交易员指出，银行一直打电话来要票，基于维系彼此关系，能给的已经尽量给了。但因为真的没票，银行到期又要续，所以只能用拆款代替。

30天票券商与银行间承作的短票主要成交在0.58-0.59%，上日在0.58-0.60%，有往低档靠拢趋势。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.593%，前日为0.587%，成交量73.7亿台币，前日为74亿。60天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.595%，上日在0.601%，成交量42.5亿台币，前日为30亿。

台湾央行今日存单到期金额6,807.8亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额为19,736.6亿台币，到期情况分别为周二1,872.5亿、周三4,675.5亿、周四6,380.80亿。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为145亿台币，累积至周日超额准备为5,455亿台币、加计前期1%的超额准备为6,762亿台币。

**RP稳在低点**

债市附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，受到大型寿险陆续向投信基金解约影响，今日资金不若上周宽松，但无碍利率稳在低点。

“寿险连续两、三天在赎，但不是大规模的，跨月利率没上调。”一位证券商RP交易员说。

另一票券商交易员指出，寿险的确有预告资金汇回一些，但时间在5月初。这两天资金虽不若上周宽松，但钱多券少状况不变，有些能提供长期资金的法人单，也没办法接。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数见0.55%；10天期以上公司债RP主要成交在0.63-0.64%，少数见0.65%，几持平于上日区间。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.45-0.515%，部分低见0.42%；公司债附买回利率成交区间落在0.48-0.55%，少数低见0.46%。