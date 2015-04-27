《交易视点》中国转债个券纷纷赎回后，稀缺性将起支撑作用--中金

路透上海4月27日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，近期个券纷纷赎回之后，转债市场筹码大减，稀缺性将起到支撑作用，中期持有价值仍存，跟随个券赎回节奏兑现获利。

我们在两周前建议增持转债，上周建议“持有待涨判断不变，逢调整关注低吸机会”，理由在于股市继续向好及转债估值压缩后弹性提升，得到较好的市场验证。不过，上周浙能等转债表现甚至还要好于我们此前的预判。

转债估值和转债基金B档传递出的信息？情绪开始趋于谨慎。上周，得益于浙能、电气正股涨停，转债基金B档在周三都获得超高净值表现。但是，B档随之出现了明显的折价，并未完全跟涨。

作为稀缺品种（进入转股期晚）的电气转债周四尾盘出现4%的折价。背后的原因包括：恐高、8月份方进入转股期，也说明市场情绪降温。

一方面，绝对价位较高，加上投资者对股市看法谨慎情绪升温，追涨意愿大为降低。另一方面，由于尚未进入转股期，缺少转股套利机制，融券卖空正股对冲难度也较大，导致负溢价无法很快被修正。鉴于股市波动将加大，但个股机会将继续精彩等判断。

此外，近期个券纷纷赎回之后，转债市场筹码大减，稀缺性将起到支撑作用。因此，我们有如下建议：

1、“进攻”的性价比阶段性降低，而中期持有价值仍存，跟随个券赎回节奏兑现获利。

2、选择余地缩小后，个券选择失效，将被动“指数化”配置，转债基金等业绩差别将主要由股票仓位和杠杆率决定，而非个券选择。

其中，民生仍是β品种，不做重点关注，不做重点关注，此前“135元及以下增持，140元持有，145-150元兑现”的判断暂不变。浙能前期表现超预期，追涨意义不大，但降息、电改等潜在利好仍值得关注。仍看好歌尔、深机、电气、格力、洛钼等转债，吉视前期140元以下增持建议也得到较好回报。宝钢EB是刚性配置资金必配品种。

3、具有持股能力的投资者可积极关注歌华、深机、深燃、齐峰（公司在等待满足30个交易日的触及条件）等均有转股后持股价值。个别转债出现折价套利机会，但可遇不可求。电气等折价套利不具有很强的操作价值。

4、新券打新、正股及其二级市场机会无疑值得密切关注。

**市场回顾**

过去的一周，股指仍然强势，但不出意料波动明显加大。一方面资金继续涌入股市，牛市预期强烈但质疑声音增多；而另一方面股指过快上涨开始面临政策降温风险。上证综指在过去的一周累计上涨2.48%，成交量则再创新高。

前期接连调整的创业板当周“意外”飙升，周涨幅高达11%。盘面上，板块轮动加快，银行股大幅下跌，TMT、钢铁、有色及国防军工最为活跃。

转债正股表现不俗，电气、洛钼、浙能、歌华等多只转债正股表现优异，平价指数涨幅高达6.66%，转债指数也出现高达5.2%的周涨幅，不负我们所望。个券方面，歌华、海运、浙能、洛钼均有上佳表现。

**基金一季度点评**

1、债基规模先升后降，一季度微幅提升，杠杆继续下降。其中，债基子类内部分化明显，纯债基略缩水，二级债基扩张并提升了股票仓位。净值表现方面，整体尚可，二级债基明显受益于股市而相对较强。

2、随着转债存量规模大幅缩水，基金整体所持转债显然减少，但基金持有量在转债市场中的占比反而提升，显示出其相对刚性配置的特征。转债绝对价位、估值高企，性价比已远不及精选股票，因而有能力投资股票的投资者自然向股票倾斜，如混合基金和二级债基。

转债仓位降低的同时，股票仓位均基本达到了合约规定上限。而对于一级债基和纯债基金，转债仍是其参与权益市场博取超额收益的唯一渠道，加上来自于纯债市场的机会成本不高，因而仍有不小的仓位在转债市场上坚守，热情不减。

3、转债分级基金火爆并引发套利资金申购并分拆套利，普通转债基金出现一定的赎回，转债基金整体小幅扩容。转债基金平均涨幅达到3.45%，稍高于债券基金平均的2.8%，但分化极大。

整体上看，转债基金净值跟随转债指数，但略胜一筹。背后的原因包括三方面因素：股票仓位贡献、杠杆操作及个券选择。转债平均仓位探底回升，股票仓位接近上限。此外，我们的仓位跟踪模型再次得到数据的事后验证。

4、个券方面，Beta券种及次新券自然地成为基金集中配置的对象，转债正股中金融股、歌尔、歌华及东华均是基金重仓品种。

**IPO打新频率加快，传递微妙政策信号**

1、内容：证监会在上周提前抛出25家IPO，未来打新每月一次变两次，但提到“视市场情况”。

2、几家欢喜？打新基金回报=每批打新回报*打新频率+空档期收益。频率提升是明显利好，单次打新收益恐由于资金的继续涌入中签率趋势稳中趋降、上市涨幅略降而有所降低，空档期收益将由于确保打新频率而下降，整体利好无疑，进入薄利多销时代，超额回报的来源需要看有无大盘IPO及空档期收益。理财（既是打新基金的参与者，又是打新资金分流的受害者）和纯债基仍面临资金分流作用。

3、资金面方面，小波动频率增加，空档期中枢不排除继续下移（没法放期限更长的同业存款了，需要更多放回购）。此外，央行降准等呵护下，加上打新已经形成固定的资金群体（资产抛售等压力都在减少），市场对打新恐慌情绪近期明显消减。当然打新收益预期提升（四月份其实已经下降到微利时代），不排除对一般存款流失、理财赎回等产生冲击、在途资金增多，进而阶段性的冲击流动性。

4、股市影响：涨指数＆政策抑制的矛盾更加突出，水多加面顺势解决问题的方向明确。资金涌入过程中，筹码少于资金，本次政策态度传递的信号带来了小幅冲击，后市震荡难免，但个股和板块机会可能依旧精彩。

5、IPO打新已经俨然成为无风险利率新标杆。其吸引力增加，从资产配置角度对股（空档期参与股市二级的也会少）、债影响均偏负面。但随着资金的涌入摊薄，强力吸金效应延续，但有望逐步衰减，与债券配置价值差距较小。目前看，信用债配置价值仍明显，杠杆风险整体不大，转债寻找个券超额回报机会，利率长端面临前期低点阻力挑战（关注稳增长措施、供给、打新和一般存款流失等扰动）。

**股市研判**

资金涌入仍在继续，但涨指数与政策平抑之间的矛盾短期加大，中期趋势不改，但短期波动加大，策略应对上“让开大路，占领两厢”。

市场对基本面已经异常麻木，资金面和政策面仍是关注点。资金面方面，融资融券余额继续较快增长，证券开户数由于“一对多”放开而失真，而股市成交量高企也是资金流入且活跃的表征。

我们上周提到的“经济弱-政策松-股市涨”链条中期仍有效。不过，继上周证监会提示伞形信托风险，以及近期的IPO提速，市场已经感受到了政策态度的微妙变化，涨指数开始面临更明显的政策打压风险。

至于盈利预期方面，股市如果要出现“健康牛”，业绩能否改善放在中期角度无法回避。否则，不创造财富的市场，加上税费、佣金的耗损，以及融资需求端的加速，市场的“牛气”难免盛极而衰。

但业绩增长的来源除了降息导致的财务成本降低外，传统行业可能需要依赖淘汰落后产能所导致的供求改善，而转型和并购等可能分别从需求、外延增长角度带来板块业绩提振机会。由于此前的估值透支，即便有业绩驱动，行情的斜率也会大大降低（当然届时权重股或许有更好表现）。

而行情的真正逆转在我们看来，仍需要关注大规模供给出现（标志性的大规模再融资项目）、货币政策转向（房价、通胀）、经济尾部风险出现等。

短期而言，考虑到IPO打新扰动、小长假的来临和政策传递出的微妙信号，市场波动将加大。板块上“让开大路，占领两厢”，权重股表现预计一般，稳增长受益板块、补涨板块和题材板块仍将活跃。本周关注一季度中央政治局会议精神、小长假和IPO打新前扰动、季报业绩等。

**热点个券**

电气转债：一季报业绩平淡，近期股价大涨，转债溢价率已达到-4.46%，仍建议持有为主，非刚性配置资金逐步关注兑现机会，追涨应控制参与量。

歌尔转债：复牌当日遭遇IPO打新提速和业绩不及预期两大负面冲击，表现明显低于预判，但我们仍期待其后续表现，继续建议坚定持有。

民生转债：业绩差强人意，息差收窄幅度可能大于同业，资产质量仍存疑，转债赎回压力增加，维持Beta品种、区间震荡判断。

条款跟踪：深机、齐翔相继发布赎回公告，齐峰预计本周发布公告，浙能向触发线逼近。(完)