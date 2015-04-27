国际油市：对冲基金和投机客对美国原油的多头押注创7月以来最高

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约4月24日 - 对冲基金和其他投机客对美国原油价格将上涨的押注创下7月以来最高，表明华尔街认为10个月以前开始的油价跌势可能接近尾声。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至4月21日止当周，货币基金经理人持有的美国原油期货净多仓增加40,994口至276,051口。
路透CFTC数据图表显示，包括对冲基金经理人和投机客在内的货币基金经理人所持的美国原油期货净多仓，创九个月来高位。
“该数据与油价走势一致，”纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。“原油再获青睐，许多人认为油价触底而急着抢进。”
然石油生产商和华尔街对这波跌势是否结束仍看法不一，金融投资者认为回升的速度要比产业人士预期的来得快。
法国兴业银行周五将2015年布兰特原油均价预估上调4.33美元至每桶59.54美元，美国原油均价预估则调高4.28美元至每桶53.62美元。
技术图表亦显示，当前的升势尚未触顶。
然Citi Futures驻纽约的能源期货专家Tim Evans表示，CFTC数据显示，在这波跌势后，美国原油仍以“空头回补为主”。
全球石油供应仍然过剩，石油输出国组织(OPEC)的每日原油产量仍较需求多出近200万桶。
一些分析师提醒称，油价上涨可能鼓励美国页岩油产量增加，一些主要石油生产商正在考量进一步减少探勘支出。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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