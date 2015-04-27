香港个股：协鑫新能源拟向高盛发行1亿美元可换股债券，早盘曾涨10%

路透香港4月27日 - 中国保利协鑫 旗下太阳能发电企业--协鑫新能源 公布，子公司拟向高盛 发行本金总额1亿美元可换股债券后，周一复牌股价盘中曾涨10%。

协鑫新能源盘中曾触及1.09港元。香港时间10:43，升6.06%，报1.05港元；大市恒生指数 升1.29%。

据公告，协鑫新能源间接附属公司GCL Yield Holding Company Limited拟分两期发行本金总额1亿美元之可换股债券，不带利息，自第一期发行日起计满三年当日到期，而到期日可按认购人全权酌情延长额外十二个月。

认购人Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited可按初步换股价行使换股权，悉数兑换GCL Yield之已发行股本总额45.4545%的股份。

协鑫新能源称，“经扣除开支后，发行可换股债券估计所得款项净额预期约为9,900万美元，拟作为GCL Yield就标的项目收购项目公司的资金。”

GCL Yield由协鑫新能源成立，目的为收购及持有中国光伏发电资产。

协鑫新能源此前亦与招商银行 南京分行签订战略合作协议，包括提供高至80亿元人民币的意向融资服务，以及将来协助公司探求设立包括并购在内产业基金的可能性等。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)