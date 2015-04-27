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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 10:58 BJT

日本股市：日经指数早盘持平，央行会议登场前市况审慎

日经指数 早盘中持平在20,027.80点，此前在平盘上下游走。
    
    今年以来日经指数已上涨15%，上周则升1.9%，但分析师表示，买家
料将暂时休兵。由于本周稍晚日本将迎来黄金周假期，成交量料仍偏低。
    
    瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示，“日经本周可能仍欠缺方
向...短线可能会有修正。”
    
    东证股价指数 涨0.1%，报1,620.52点，JPX-日经400指数 <.J
PXNK400>升0.2%，报14,699.48点。(完)
  　　

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