日本股市：日经指数早盘持平，央行会议登场前市况审慎

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日经指数 早盘中持平在20,027.80点，此前在平盘上下游走。 今年以来日经指数已上涨15%，上周则升1.9%，但分析师表示，买家 料将暂时休兵。由于本周稍晚日本将迎来黄金周假期，成交量料仍偏低。 瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示，“日经本周可能仍欠缺方 向...短线可能会有修正。” 东证股价指数 涨0.1%，报1,620.52点，JPX-日经400指数 <.J PXNK400>升0.2%，报14,699.48点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。