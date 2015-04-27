日本股市：日经指数早盘持平，央行会议登场前市况审慎

日经指数 早盘中持平在20,027.80点，此前在平盘上下游走。 今年以来日经指数已上涨15%，上周则升1.9%，但分析师表示，买家 料将暂时休兵。由于本周稍晚日本将迎来黄金周假期，成交量料仍偏低。 瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示，“日经本周可能仍欠缺方 向...短线可能会有修正。” 东证股价指数 涨0.1%，报1,620.52点，JPX-日经400指数 <.J PXNK400>升0.2%，报14,699.48点。(完)