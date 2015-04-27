台湾债市：五年债殖利率早盘微跌，主随美债殖利率微幅走低

路透台北4月27日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周一盘初微跌。交易员表示，短线台债紧随美债脚步，反应美国10年公债殖利率上日略有走跌，台债主流券早盘跟进微幅走低，短线台债维持量缩区间盘整格局。

他们并指出，尽管台湾股市早盘带量升破万点大关，续创15年盘中新高，但台债表现则显得淡定，显示台股大涨的影响已经逐渐淡化，短期内台债料随美债暂在既有区间窄幅波动。

〞股市走资金行情，债市则稳着不动，很平淡。〞一位大型外银台债交易员说。

亚洲股市今天涨多跌少，当地时间10:45，台湾股市 早盘上涨0.65%，暂报9,976.26点，早盘亚股表现以中国沪综指 的2%涨幅最为亮眼，其次为港股 上涨1.42%，韩股 及日本股市 则是小跌。

美国公债价格周五上涨，因数据显示美国3月企 业投资疲弱，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周不太可能暗示 接近升息的观点。指标10年期公债 下跌3.1个基点，报1.921% ，价格升9/32。

本地时间10:48，104/6殖利率跌1.90基点，报1.0070%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.00-1.02%

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