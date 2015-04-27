澳新汇市：澳元接近一个月高位，因铁矿石价格反弹及Fed不会很快升息

由于投资者对澳洲降息和美国收紧政策的预期推后，澳元空仓有所下降，或许会给澳元带来更多动能。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)和路透的数据显示，截至4月21日当周澳元净空仓削减至34,663口，此前一周为42,433口。

银行间利率期货<0#YIB:>暗示，澳洲央行在5月5日政策会议上降息的可能性为46%，6月份降息的可能性为78%。

澳元兑日圆 重新站上93日圆，若突破93.36日圆，则将升向3月高点94.68日圆。

“由于市场可能已消化美联储近期加息的风险，风险偏好可能继续受到支撑，这应该能使澳元/美元维持在高位”，澳新银行在一份早报中称。

新西兰元兑美元 持稳于0.7621美元，市场交投淡静，上周下跌近1%。新西兰金融市场周一因公共假日休市。(完)

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