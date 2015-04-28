中港股业绩：中国人寿首季净利按年升近七成，因投资收益增加

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港4月28日 - 中国最大寿险商--中国人寿 周二公布，今年首季净利按年上升69.8%，因股市大升带动投资收益明显增加。
据公告，国寿于2015年1-3月净利为122.71亿元人民币，上年同期则为72.28亿元。
期内投资收益增加58.8%至383.86亿元；净投资收益率为4.65%，总投资收益率7.67%。
业绩公布前，国寿H股收跌0.26%，报38.1港元；A股则升3.1%，报39.59元。（完）
欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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