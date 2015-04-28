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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 17:27 BJT

中港股业绩：中国人寿首季净利按年升近七成，因投资收益增加

路透香港4月28日 - 中国最大寿险商--中国人寿 周二公布，今年首季净利按年上升69.8%，因股市大升带动投资收益明显增加。

据公告，国寿于2015年1-3月净利为122.71亿元人民币，上年同期则为72.28亿元。

期内投资收益增加58.8%至383.86亿元；净投资收益率为4.65%，总投资收益率7.67%。

业绩公布前，国寿H股收跌0.26%，报38.1港元；A股则升3.1%，报39.59元。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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