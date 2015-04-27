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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 11:24 BJT

韩国汇市：韩元/美元触及三个月高位，因外资买入韩股且美元全线走软

“韩元可能将维持在1,072下方，因市场人士在美国联邦公开市场委
员会(FOMC)会议前采取观望态度，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon
说，并补充道市场人士留意外资买入韩股的规模。

    0247GMT，三年期公债6月期货 升0.04点至109.28。
    
                                 0247GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,074.2        1,079.4
    日圆/韩元       9.0304/392         9.0344
    韩国公债期货 *          109.28         109.24
    韩国综合股价指数     2,155.79       2,159.80
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    
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    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
      
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 艾茂林; 审校 于春红)

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