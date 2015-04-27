韩国汇市：韩元/美元触及三个月高位，因外资买入韩股且美元全线走软

“韩元可能将维持在1,072下方，因市场人士在美国联邦公开市场委 员会(FOMC)会议前采取观望态度，”现代期货外汇分析师Jung Sung-yoon 说，并补充道市场人士留意外资买入韩股的规模。 0247GMT，三年期公债6月期货 升0.04点至109.28。 0247GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,074.2 1,079.4 日圆/韩元 9.0304/392 9.0344 韩国公债期货 * 109.28 109.24 韩国综合股价指数 2,155.79 2,159.80 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 于春红)