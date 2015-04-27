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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 11:37 BJT

《全球市场》亚洲股市小涨，央行动态及希腊情势成为关注焦点

尽管希腊政府勉力在最后一刻让地方政府提供资金，但数周内仍将会用尽现金。

德国央行总裁魏德曼周六表示，由于希腊银行业的流动性情况并未改善，他对批准向希腊发放紧急资金感到担忧。

油价持坚，因也门局势动荡提振布兰特油价 周五创下四个半月高位每桶65.80美元。最新报65.30美元。(完) (编译 刘秀红/白云/汪红英/王兴亚/戴素萍 审校 孙茉莉/王洋/龚芳/李春喜/于春红)

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