《全球市场》亚洲股市小涨，央行动态及希腊情势成为关注焦点

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
尽管希腊政府勉力在最后一刻让地方政府提供资金，但数周内仍将会用尽现金。
德国央行总裁魏德曼周六表示，由于希腊银行业的流动性情况并未改善，他对批准向希腊发放紧急资金感到担忧。
油价持坚，因也门局势动荡提振布兰特油价 周五创下四个半月高位每桶65.80美元。最新报65.30美元。(完) (编译 刘秀红/白云/汪红英/王兴亚/戴素萍 审校 孙茉莉/王洋/龚芳/李春喜/于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。