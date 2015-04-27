版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 11:21 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元走势沉重，因美元反弹

0312GMT
    
    * 欧元/美元跌穿1.0860附近的小时线支撑位，美元反弹
    * 据称在1.0850下方有一些停止单，若跌穿该点位，将下看1.0805/1
0
    * 成交低迷，因直到本周晚些时候，数据和经济事件面消息都不多
    (完)
          
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导         汇市技术面解析    
    所有外汇新闻        汇率路透调查       
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测    
    指标利率一览      澳元、新西兰元报导    
    英镑报导             台币报导              
    人民币报导           韩元报导              
    南非兰特报导       
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价             

 (编译 李爽  审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐