《汇市简讯》欧元兑美元走势沉重，因美元反弹

0312GMT * 欧元/美元跌穿1.0860附近的小时线支撑位，美元反弹 * 据称在1.0850下方有一些停止单，若跌穿该点位，将下看1.0805/1 0 * 成交低迷，因直到本周晚些时候，数据和经济事件面消息都不多 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 于春红)