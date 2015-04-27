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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 11:34 BJT

全球商品：印尼计划调降棕榈油出口关税--报导

路透雅加达4月27日 - 据当地媒体报导，一名资深财政部官员表示，印尼计划调降毛棕榈油出口关税，以帮助抵消另一项出口征税计划给企业带来的成本负担。

本月稍早，印尼政府表示将公布一项规定，为了给生物柴油补贴提供资金，要求出口商为出口的毛棕榈油每吨交税50美元，棕榈油加工产品出口每吨交税30美元。

财政部财政政策办公室代主管Suahasil Nazara对当地媒体表示，现在政府打算调降出口税率。

“将对目前的关税进行调整，以使企业支付的税款总额不会太高，”Nazara对Kontan日报表示。

目前出口税率为7.5%至22.5%不等，具体取决于指标棕榈油的价格。

Nazara表示，政府不会改变征税的价格起点。只有当棕榈油价格高于每吨750美元时，才会征税。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

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