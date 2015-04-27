《交易视点》降准后债券及IRS收益率先降后稳，未来进入震荡建议观望--广发银行

路透上海4月27日 - 中国广发银行最新报告认为，降准后的一周，利率大幅下降，市场赚的盆满钵满，但行情走的快，调整也来的快。利率大幅下降后开始企稳，止盈盘纷纷落袋为安。究其原因，供给方面的影响最大，再就是市场对未来经济好转的担忧造成长端利率回落不多。

一级市场在短暂回暖后，需求增长有限，配置类资金的参与力度并不强。而且，降准力度超预期，投资增速如果开始反弹则预示着经济运行回暖。之前市场担忧的资金状况得到解决，并且R007已经回落至2.5%左右，市场普遍预期这是资金利率的底部，IRS和债券利率也因此反弹。其实，在未来较长时间内，资金利率很可能维持较低位置，甚至长期在3%以下。机构杠杆率必然提升，由此带来的买入需求持续存在。

所以面对当前市场的些许不坚定，建议继续持有债券，中短端流动性好的优先，如果利率反弹明显则继续买入。密切关注资金状况和R007水平。IRS多看少动，目前fixing还较低，没有太好的进入机会。

**债券收益率企稳甚至反弹可能持续**

降准后资金确实宽松很多，R007开盘利率也快速到位，不过市场的解读较偏负面，认为资金利率的“底部”已经到来。其实对交易者来说，是否底部并不重要，重要的是未来走势，是稳定在底部，还是从底部开始反弹？

前者的可能性更大。此次降准就是对之前政策放松缓慢的弥补，并将无风险利率拉低。资金利率会较长时间停留在低位，即使是底部，也没有大幅反弹的理由。另外，市场关注到逆回购停止，认为央行无意投放更多资金。理解更偏向利率方面。之前的逆回购只是给市场一个7天回购基准，并通过利率下调表明其宽松态度。现在R007已经明显低于3.35%，所以没有必要再刷新这个基准。至于投放的百亿左右资金，则没有什么参考意义。所以，逆回购停了就停了，只是降准后的自然现象而已。

债券利率经过2天的快速下行，获利盘抛售，利率企稳甚至有所反弹。这一局面会持续一段时间。毕竟过去2周利率一直是下降趋势，盘整不可避免。但是在盘整时，发现机构换券需求很强，新老债差距明显。比如150201与150207、150205与150210，其点差已经扩大到10-20bp。其实这也反映了市场做多情绪还是不够强。那么不强的原因，还是供给的影响,配置类资金还是不能随心所欲。当然也有可能是资金成本下降缓慢。面对这种情况，仍然认为这次降准后，利率不会出现之前的大幅反弹现象，目前的局面只是盘整消化过程。当资金利率持续在低位时，整个市场的杠杆率就会提高，目前3年金融债、CP、中票等收益率明显高于资金利率，隔夜成交更是高达1.2万亿，所以杠杆需求还是很强的。其实，新债的利率并未明显反弹，只是老债遭到抛售而已。

建议继续持有债券，中短端流动性好的新券优先，如果利率反弹明显则继续买入。密切关注资金状况和R007水平。IRS比债券的下降更快，企稳的也更快。Repo 1y从3.0%回落至2.65%只用了2天，随后反弹到2.7%。而长端只下行了15bp左右，曲线明显陡峭化。很明显IRS市场认为资金利率的底部已经到来。不过由于fixing水平在所谓的“底部”盘整，并没有大幅反弹，所以IRS短端也是难以向上突破，只能窄幅震荡。长端走势更显超前，已经在担心经济企稳后的利率回升了，这有点早。汇丰PMI显示，经济运行并未出现明显好转的迹象，新订单指数回升的拉动效果还需观察。

总体来看，目前IRS很适合观望，而不是操作。不论是支付还是收取固定利率，都适合保持轻仓状态，等趋势明朗后在做操作。期间密切关注R007，只要R007保持稳定，IRS就玩不出什么花样。对于陡峭的曲线，spread敞口也不要太大，1*5 35bp对经济不佳的大环境来说，已经是较高水平。总之多看少动，才能抓住未来的大机会。

**上周市场回顾：债券及IRS收益率先下后企稳**

债券利率上周先下后上，利率分化明显，这里的分化主要是指新老债分化和长短端分化。从市场整体情绪看，降准后非常乐观，利率下行迅速，但交易盘参与依然较多，导致新老债和长短端出现分化，反映出配置类资金买入力度有限，不过相对上上周，150210能保持在3.87%左右的利率已算不错。老债150205已经高达4.08%，两者差距超过20bp，150201与150207也有10多bp的点差。除了期限分化，还有长短分化，这个比较好理解，在上周后半段的整理中，1年左右短债反弹幅度较小，而长端相对低点反弹更多。这种局面还会持续，在没有全面做多情绪时，最好选择流动性更好的新债。

资金面一直不错，开盘利率持续走低，不过日终加权利率都会比开盘利率上涨。目前R007开盘只有2.4%，R001在1.79%，已经是近几年的低点。市场普遍认为当前利率就是资金利率的底部。看资金利率与金融债、信用债的点差，还是很宽，机构杠杆动力仍在。目前隔夜成交量普遍在1.2-1.4万亿，7天只有千亿左右，长端则更好，日间不乏减点的隔夜资金供给。这种局面会持续下去，未来IPO增多，但由于资金面已经宽松，机构面对IPO也不再恐惧，IPO冲击不大。

IRS的下降速度与幅度都超过债券，不过企稳也快。Repo 1y维持在市场普遍关注的2.6%左右。从周三开始，IRS多空较量就势均力敌，repo 1y低至2.64%，也反弹至2.72%，但谁都搞不定谁，只是因为R007利率一直在缓慢下降。不过有个明显变化是1*5的利率。由于IRS对资金带来的宽松反应基本是按照理论走势来的，所以短端容易被压住，空头情绪全部涌到长端，repo 5y一直在3.0%左右，只比之前下降了15bp，而1y则下降35bp。IRS继续变陡的难度越来越大，随后进入震荡走势，开盘利率的变动会导致其波动加大。

综上所述，上周资金宽松，降准后债券和IRS利率均有明显回落，不过很快企稳，老债利率有所反弹。IRS短端下降幅度更大，曲线陡峭下行。这些走势符合资金面宽松的影响特征，未来市场会进入震荡整理。（完）